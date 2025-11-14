Cuántos kilómetros tiene el circuito Ricardo Tormo de Cheste El histórico trazado de la Comunitat continúa en MotoGP hasta el año 2031

La Comunitat Valenciana se prepara para recibir el gran premio que cerrará la temporada del campeonato de motociclismo. Del 14 al 16 de noviembre, los aficionados del mundo de las motos podran acudir al circuit Ricardo Tormo para disfrutar de la última carrera de la temporada de MotoGP, Moto2 y Moto3.

Tras un año de ausencia por culpa de la dana, la competición vuelve a situar a Cheste en uno de los focos más relevantes del motociclismo. El municipio aprovecha la oportunidad y se llena de puestos de comida, bebida y música para el disfrute de los asistentes. Además, también se forman varias concentraciones de moteros que se reúnen para la ocasión.

Cheste es la sede del circuit Ricardo Tormo, la pista que desde 1999 alberga el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Cuenta con un trazado principal de 4.005 metros de longitud, una recta principal de 876 metros y 14 curvas, 5 a derechas y 9 a izquierdas. El ancho del trazado es de 12 metros para todo el recorrido, a excepción de la recta de salida, que cuenta con un metro más.

Tiene la capacidad de albergar a 120.000 espectadores, con 60.000 asientos. De esas, 2.500 se encuentran en la tribuna principal o de boxes. Su diseño permite observar el trazado al completo desde cualquier ubicación de la grada para que los espectadores no se pierdan ni un detalle de lo que ocurre en pista.