Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá
Gran Premio de la Comunitat Valenciana en ediciones anteriores. AFP

Cuántos kilómetros tiene el circuito Ricardo Tormo de Cheste

El histórico trazado de la Comunitat continúa en MotoGP hasta el año 2031

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

La Comunitat Valenciana se prepara para recibir el gran premio que cerrará la temporada del campeonato de motociclismo. Del 14 al 16 de noviembre, los aficionados del mundo de las motos podran acudir al circuit Ricardo Tormo para disfrutar de la última carrera de la temporada de MotoGP, Moto2 y Moto3.

Tras un año de ausencia por culpa de la dana, la competición vuelve a situar a Cheste en uno de los focos más relevantes del motociclismo. El municipio aprovecha la oportunidad y se llena de puestos de comida, bebida y música para el disfrute de los asistentes. Además, también se forman varias concentraciones de moteros que se reúnen para la ocasión.

Cheste es la sede del circuit Ricardo Tormo, la pista que desde 1999 alberga el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Cuenta con un trazado principal de 4.005 metros de longitud, una recta principal de 876 metros y 14 curvas, 5 a derechas y 9 a izquierdas. El ancho del trazado es de 12 metros para todo el recorrido, a excepción de la recta de salida, que cuenta con un metro más.

Noticias relacionadas

Pit Walk, de vuelta el jueves en Cheste

Pit Walk, de vuelta el jueves en Cheste

El Circuit Ricardo Tormo ofrece autobuses para llegar al Gran Premio de MotoGP por el retraso en la reconstrucción del cercanías

El Circuit Ricardo Tormo ofrece autobuses para llegar al Gran Premio de MotoGP por el retraso en la reconstrucción del cercanías

La línea C3 de Cercanías llegará a Cheste para el Gran Premio de MotoGP

La línea C3 de Cercanías llegará a Cheste para el Gran Premio de MotoGP

Tiene la capacidad de albergar a 120.000 espectadores, con 60.000 asientos. De esas, 2.500 se encuentran en la tribuna principal o de boxes. Su diseño permite observar el trazado al completo desde cualquier ubicación de la grada para que los espectadores no se pierdan ni un detalle de lo que ocurre en pista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuántos kilómetros tiene el circuito Ricardo Tormo de Cheste

Cuántos kilómetros tiene el circuito Ricardo Tormo de Cheste