El Circuit Ricardo Tormo lanza la MIR Racing Aspar Cup para apoyar a jóvenes pilotos La unión con MIR Racing y Aspar Team pretende construir el campeonato más grande e influyente del motociclismo base a nivel mundial

El Circuit Ricardo Tormo, MIR Racing y el Aspar Team se han unido para construir el campeonato más grande e influyente del motociclismo base a nivel mundial.

La MIR Racing Aspar Cup completará el primer proyecto global de motociclismo del mundo. La unión de Aspar Team con la MIR Racing Cup y el Circuit Ricardo Tormo permitirá redefinir el motociclismo base y construir el campeonato más grande e influyente del motociclismo formativo.

Esta unión estratégica consolida un proyecto, el de la MIR Racing Aspar Cup, que ofrecerá a los jóvenes pilotos una auténtica escalera deportiva hacia MotoGP, en colaboración directa con la estructura del Aspar Team.

El campeonato, que se celebra íntegramente en España y que ya cuenta con pilotos de más de 30 nacionalidades distintas inscritos entre sus categorías Promo3, Moto5, GP12, GP10, Alevin90 y Minimotos, contará ahora con una estructura más sólida gracias a Aspar Team. La competición adquiere así una mayor proyección y consolida su posición como referencia mundial en el desarrollo de jóvenes talentos.

Jorge Martínez «Aspar» potencia así su objetivo de llevar a jóvenes pilotos de motociclismo desde la base hasta el Mundial. Este proyecto, que arrancó en 1999 de la mano del Circuit Ricardo Tormo con la Fórmula Airtel, después se convertiría en la Cuna de Campeones, un campeonato que ayudó a decenas de pilotos a cumplir su sueño de llegar al Mundial. Ahora, con esta alianza arranca una nueva era para el motociclismo base: un proyecto común que combina infraestructura, experiencia y proyección internacional con un mismo propósito: formar a los futuros campeones del mundo.

Con esta alianza, la MIR Racing Cup, Aspar Team y el Circuit Ricardo Tormo reinventan el modelo de motociclismo base, creando sinergias entre sus estructuras deportivas, técnicas y de formación. Entre las tres partes buscarán desarrollar proyectos conjuntos que incluirán programas de entrenamiento y nuevas iniciativas deportivas vinculadas al campeonato.

Como parte de esta nueva etapa, se reforzará el programa de detección y promoción de talentos, en el que los pilotos serán evaluados no solo por sus resultados en pista, sino también por su progresión técnica, preparación física y mentalidad competitiva. Además, se mantendrá el sistema de becas: los primeros clasificados de cada categoría recibirán ayudas que les permitirán continuar su desarrollo en los escalones superiores del campeonato a un coste inferior.

El director general de la MIR Racing Cup, Daniel Antón, ha declarado lo siguiente: «Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer oportunidades reales a los pilotos. Con esta unión, el sueño de llegar a MotoGP desde la base está más vivo que nunca: esta alianza con el Aspar Team y el Circuit Ricardo Tormo es el paso definitivo para hacer realidad ese sueño. Juntos vamos a construir el mayor proyecto de motociclismo base de la historia, una plataforma que conecte talento, formación y futuro. Queremos que cada niño que se suba a una minimoto pueda imaginarse algún día en la parrilla de MotoGP, y que ese camino sea con nosotros».

Jorge Martínez «Aspar», CEO de Aspar Team, ha manifestado que «El motociclismo base es el corazón de nuestro deporte. Si queremos ver nuevos campeones en el futuro, tenemos que apostar por su formación desde abajo. Con la MIR Racing Cup y el Circuit Ricardo Tormo compartimos la misma visión: crear un camino real y accesible desde las minimotos hasta MotoGP. Esta unión permitirá a los jóvenes pilotos formarse con estructura, valores y objetivos claros, dentro de un entorno profesional que los prepare para llegar a lo más alto».

Finalmente, el director del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor y director adjunto del Circuit Ricardo Tormo, Bernardo Bonet, ha subrayado que: «El Circuit Ricardo Tormo viene impulsando la promoción de jóvenes pilotos desde hace ya más de 25 años. Este es un paso adelante más para continuar con este esfuerzo por formar a las estrellas del futuro del motociclismo de la mano de los mejores socios, que acumulan una gran experiencia en la gestión de talento. Juntos vamos a ayudar a formar a los campeones del futuro».