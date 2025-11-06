El Pit Walk, de vuelta el jueves en Cheste

Ya está todo preparado para el Gran Premio disputado en Valencia el 14, 15 y 16 de noviembre de 2025. Esta temporada volvemos a celebrar ... el PIT-WALK, una de las citas más bonitas y multitudinarias para los aficionados en la que pueden conocer de cerca a sus ídolos y ver a muy pocos metros los boxes de los equipos de MotoGP, Moto2 y Moto3.

Como en años anteriores, el jueves 13 d noviembre la Pit Lane del CIRCUIT abrirá sus puertas. Los aficionados podrán descubrir cómo se trabaja en los boxes de los equipos profesionales de cara a un fin de semana de carreras y muchos pilotos aprovechan para salir a firmar autógrafos y hacerse fotos con el público. Además, la tarde estará ambientada con música en directo a cargo de un DJ.

La condición para poder acceder al pit walk es presentar en el acceso por la taquilla número 1 del circuito tu entrada del fin de semana. Las puertas del PIT-WALK se abren a partir de las 17:30, pero siempre recomendamos llegar con antelación ya que el aforo es limitado a 2.500 personas.

También, el trazado de Cheste tras el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana las motos no dejarán de rodar en el Circuit Ricardo Tormo. Como es habitual, el trazado valenciano es el lugar en el que acaba la temporada del Mundial, pero también donde empieza la siguiente con los primeros test de pretemporada.

En esta ocasión, el circuito acoge un día de test oficial para que todos los pilotos de la categoría reina puedan probar sus nuevas monturas de 2026. La acción será el martes 18 de noviembre con un horario en pista desde las diez en punto de la mañana hasta las 17:00 horas.

Como siempre, los test se presentan muy atractivos. La parrilla de MotoGP no cambia demasiado en cuanto a alineaciones de pilotos pero, como siempre, será muy interesante ver el rendimiento de las motos de la nueva temporada, así como fijarse en las novedades mecánicas y aerodinámicas de las fábricas de MotoGP.El público podrá ver la acción en pista de estas dos jornadas desde la tribuna boxes y, si se completa el aforo, desde la tribuna naranja. La entrada tendrá un precio de cinco euros e incluye el acceso al circuito durante toda la jornada del Test de MotoGP.