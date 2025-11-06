La línea C3 de Cercanías llegará a Cheste para el Gran Premio de MotoGP

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste podrá contar con el servicio de ferrocaril de Cercanías de Renfe de cara al Gran Premio de la ... Comunitat Valenciana que se disputa el próximo fin de semana. Así lo ha anunciado el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X (antiguo Twitter).

Tal y como anuncia el Ministro, la circulación entre Aldaia y el apeadero del Circuit Ricardo Tormo de Cheste se reanudará los días 14, 15 y 16 de noviembre, tras una inversión de unos 90 millones de euros en la reconstrucción de la línea C3 de Valencia, dañada por la dana.

La renovación integral de la línea ferroviaria no se ha completado en un año, pero Renfe ofrecerá 118 trenes para el Gran Premio de MotoGP en el circuito de Cheste, un servicio que en años anteriores utilizaban unas 10.000 personas de media durante todo el fin de semana de carreras.

IMPORTANTE

Así vamos a recuperar una infraestructura clave de la Comunitat Valenciana arrasada por la DANA. La C3 de València. pic.twitter.com/KJHRrcvEWG — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 6, 2025

Tras el evento, Valencia recuperará la línea C3 hasta Loriguilla, ahora con una infraestructura más resistente. Las obras continuarán después del Gran Premio para completar los 80 kilómetros de la línea de ferrocarril de proximidad.