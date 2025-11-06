Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un tren de cercanías en Valencia, en una imagen de archivo. Jesús Signes

La línea C3 de Cercanías llegará a Cheste para el Gran Premio de MotoGP

Óscar Puente anuncia que se reabrirá el servicio de ferrocarril dañado por la dana para aliviar la tensión de tráfico de cara al evento que se disputa en el Circuit Ricardo Tormo el próximo fin de semana

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste podrá contar con el servicio de ferrocaril de Cercanías de Renfe de cara al Gran Premio de la ... Comunitat Valenciana que se disputa el próximo fin de semana. Así lo ha anunciado el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X (antiguo Twitter).

