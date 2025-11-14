Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen del parking del Circuit Ricardo Tormo. Ivan Arlandis

Dónde aparcar en el circuito de Cheste el día de las carreras del Gran Premio de Moto GP 2025

La organización del Circuito Ricardo Tormo habilita varias zonas para que los asistentes puedan estacionar sus vehículos

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:40

Cheste acoge de nuevo el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana 2025 tras un año de ausencia. Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, el Circuit Ricardo Tormo se convierte en el lugar donde todos los aficionados del motociclismo, especialmente los de la Comunitat centran sus ojos.

Desde la propia organización, explican que la mejor manera de acceder al circuito es acudir en moto para vivir la experiencia más completa posible. No obstante, la opción que más recomiendan es utilizar el transporte público.

La peor opción es acudir en coche ya que se generan grandes retenciones. Desde la organización piden a los aficionados que acudan en sus vehículos que llenen todas las plazas de aparcamiento disponible para evitar los problemas de tráfico.

El propio Circuit ha habilitado varios espacios como zonas de aparcamiento, para poder estacionar en función del tipo de transporte.

La primera zona de estacionamiento está habilitada para los vehículos no acreditados. Este espacio pensado para el público general está ubicado tanto en la parte sur como en la parte este. Además, la organización ha habilitado una zona extra de aparcamiento público junto al centro de acreditaciones.

Imagen SVG AÑADIDA

El segundo espacio corresponde a los vehículos autorizados. Esta zona abarca menos cantidad de vehículos pero se ubica prácticamente en el interior del circuito.

Además, al este del circuito, en la zona próxima a la recta que une las curvas 2 y 3, se ha delimitado la zona de aparcamiento para autobuses, motos, taxis y autocaravanas. Cabe destacar que las autocaravanas tienen prohibido acampar en el interior del estacionamiento, que estará cerrado desde las 20:00 horas hasta las 07:00 horas.

