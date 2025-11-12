Viñales vuelve a MotoGP en Cheste tras su lesión de hombro: «Es importantísimo estar en Valencia» El piloto español del Red Bull KTM Tech3 regresa tras tres carreras fuera, y su equipo alaba la labor del Circuit Ricardo Tormo: «Han hecho un trabajo excepcional reconstruyendo la zona con muchas nuevas instalaciones tras las dramáticas inundaciones del año pasado»

La gran final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2025 se disputa este fin de semana con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que regresa al Circuit Ricardo Tormo después de las devastadoras inundaciones provocadas por la dana de octubre del 2024, que obligaron a cancelar la edición del año pasado. Entre las muchas noticias deportivas que habrá en Cheste, destacará el regreso a la competición de Maverick Viñales, quien se reincorpora al equipo Red Bull KTM Tech3 junto a Enea Bastianini, tras ausentarse en las últimas tres rondas.

Tras perderse las tres últimas carreras para centrarse por completo en la recuperación de su hombro, Viñales está finalmente listo para volver a la competición. El piloto español se reunirá con su RC16 y el equipo para la última prueba de la temporada 2025, aunque deberá someterse a un último reconocimiento médico en el circuito el jueves antes de recibir el alta médica. El último mes lo dedicó por completo a recuperar la fuerza de su hombro, y Viñales se siente preparado para afrontar un fin de semana completo de carreras.

«Nos tomamos el tiempo necesario para centrarnos por completo en la recuperación de mi hombro, y me alegra decir que mi condición física ha mejorado muchísimo desde el Gran Premio de Indonesia. El objetivo era recuperar la fuerza, así que dedicamos todo el último mes a ello. Pasamos mucho tiempo en el Centro de Rendimiento de Atletas de Red Bull en Austria, y me ha ayudado muchísimo. Todavía no estoy al 100%, por supuesto, pero es importantísimo estar de vuelta con el equipo en Valencia para la última ronda. Podremos medir nuestro progreso, y eso nos dará un plan claro de lo que queda por hacer durante el invierno para estar al 100% para los test de pretemporada. En fin, estoy muy contento de volver a ver al equipo, y tengo muchísimas ganas de volver a competir», ha dicho Viñales al respecto.

Por otro lado, Nicolas Goyon, el director del equipo. asegura que Valencia «ha hecho un trabajo excepcional reconstruyendo la zona con muchas nuevas instalaciones tras las dramáticas inundaciones del año pasado, y estamos muy contentos de estar de vuelta». «Estamos listos para la última prueba de esta temporad. Volvemos al Circuit Ricardo Tormo por primera vez desde 2023, y por fin contaremos con la alineación completa, ya que le damos la bienvenida a Viñales, quien se perdió las últimas tres rondas para recuperarse completamente de su lesión de hombro», añade.