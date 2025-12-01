Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo apuntan al Roig Arena El nuevo icono de Valencia es uno de los favoritos para albergar la velada más destacada del circuito de las Artes Marciales Mixtas de la promotora WOW que tiene como accionistas al campeón de la MMA y el futbolista

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

La icónica imagen de ver a Ilia Topuria levantar el puño en el Roig Arena está más cerca de ser una realidad. El luchador español, a todos los efectos lo es desde marzo de 2024, lidera la promotora WOW FC que se está asentando como la líder en el sector de las Artes Marciales Mixtas en España. En su última velada, celebrada en el Buesa Arena de Vitoria, el luchador Cristian Valencia dejó caer, tras derrotar a Arkaitz 'Gudari' Ramos en el primer asalto, que el Roig Arena será el lugar donde se celebrará el próximo gran evento en España. De confirmarse, se cerraría uno de los grandes eventos que han apuntado al nuevo icono de Valencia desde su apertura el pasado mes de septiembre. No en vano, el Roig Arena también sale en todas las quinielas de los futuros combates del 'matador' Tupuria en la UFC, que también ha deslizado que le gustaría pelear en el Bernabéu.

Uno de los socios de la promotora WOW FC es Cristiano Ronaldo, con lo que en el caso de que el espectáculo de la MMA desembarque en el Roig Arena podría ser un buen momento para que el amigo de Peter Lim lograra que el máximo accionista del Valencia volviera a visitar la ciudad. Algo que no sucede desde antes de la pandemia. «Las MMA representan valores en los que realmente creo como disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», comentó Ronaldo tras convertirse en accionista de la promotora.

El presidente ejecutivo de WOW FC es Arturo Guillen, que también destacó lo que supone para la compañía la llegada como accionista de Cristiano Ronaldo y del campeón Topuria: «Es un momento histórico porque CR7 es más que una superestrella global, es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos, con Cristiano o Ilia Topuria estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global».