Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen
Ilia Topuria, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. EP

Topuria habla de la llegada de la UFC a España para 2026: «Está más cerca de lo que parece»

El actual campeón mundial del peso ligero de la máxima empresa de artes marciales mixtas sigue soñando con tener un combate en el Santiago Bernabéu, con el Roig Arena en la recámara

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:21

Ilia Topuria se ha convertido en todo un referente para el aficionado al deporte español. El luchador hispano-georgiano de artes marciales mixtas, actual ... campeón del mundo del peso ligero de la UFC, sigue con su objetivo de convencer al mandamás de la compañía americana, Dana White, de que organice una velada en España. «Está mucho más cerca de lo que parece y seguramente se lleve a cabo en 2026», dijo el propio Topuria este martes, en declaraciones a los medios tras un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid: «Lo que pasa es que yo he dejado de ya anunciarlo tanto y ya voy a los hechos. Seguramente tengamos un evento de la UFC en España en 2026. Es un hecho».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Topuria habla de la llegada de la UFC a España para 2026: «Está más cerca de lo que parece»

Topuria habla de la llegada de la UFC a España para 2026: «Está más cerca de lo que parece»