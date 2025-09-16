Topuria habla de la llegada de la UFC a España para 2026: «Está más cerca de lo que parece»

Ilia Topuria se ha convertido en todo un referente para el aficionado al deporte español. El luchador hispano-georgiano de artes marciales mixtas, actual ... campeón del mundo del peso ligero de la UFC, sigue con su objetivo de convencer al mandamás de la compañía americana, Dana White, de que organice una velada en España. «Está mucho más cerca de lo que parece y seguramente se lleve a cabo en 2026», dijo el propio Topuria este martes, en declaraciones a los medios tras un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid: «Lo que pasa es que yo he dejado de ya anunciarlo tanto y ya voy a los hechos. Seguramente tengamos un evento de la UFC en España en 2026. Es un hecho».

España es una opción para la compañía que dirige Dana White, que ha crecido tras el auge mediático del propio Topuria. «Obviamente, ellos están viendo y sintiendo el crecimiento que tenemos aquí en nuestro país. Se está viendo reflejado. No tiene mucho más en lo que pensar. Está ya muy cerca de que ya esté todo finalizado. Hay algunos detalles que hay que llevarlo a cabo, porque para mover un evento de esas magnitudes cuesta mover a todo el personal, todo el tema logístico. Pero estoy seguro que se va a llevar a cabo», agregó el hispano-georgiano, que sueña con pelear en el Santiago Bernabéu, aunque no habría que descartar la opción del novedoso Roig Arena de Valencia. El deportista reconoció que siente «la responsabilidad» de ser referencia de las artes marciales mixtas en España, aunque apuntó que no es el único. «Estoy intentando aportar mi granito de arena. No soy el único que ha conseguido traer el deporte hasta aquí. Tengo a muchos otros compañeros, tengo a mi hermano, tengo a gente que ha luchado para levantar este deporte. No me gustaría tampoco llevarme todo el mérito porque el mérito es de todos», comentó.

Al mismo tiempo, el peleador formado en Alicante confesó que le «encantaría» probar en el boxeo y medirse al triple campeón indiscutido y líder del ranking libra por libra, Terence Crawford, que acaba de vencer a Canelo Álvarez este pasado fin de semana. «Desde hace muchos años quiero probar en el boxeo. Ahora ya que tenemos un libra por libra legítimo finalmente en el boxeo, y me encantaría irme y medirme a Terence Crawford, yo no tengo ninguna duda del resultado. Victoria, sin duda», dijo Topuria, siempre confiante en sus habilidades: «El primer objetivo era ser campeón del mundo, luego tuve un rival legendario y en mi cabeza luego estaba cambiar de peso; y ahora soy doble campeón del mundo. ¿Y ahora? Tal vez un combate de boxeo... El mejor es Crawford, así que, ¿por que no? A por él».

Durante el evento, Topuria defendió la honorabilidad de su deporte. «La única forma de inspirar es dando ejemplo y es lo que entiendo. Lo que mucha gente ve como agresividad yo no lo veo si, el verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, odia al que tiene detrás», reflexionó. «Los desafíos son los prejuicios del deporte. El ser humano desarrolla su potencial cuando lo pones a competir con uno como él. Pero esa energía del publico cuando lo haces quitan todos los prejuicios», añadió Topuria, que también abordó el conflicto entre Israel y Hamás, el cual «nunca se puede apoyar». «No queremos que a nadie le falte nada. Mando apoyo a todas las familias en Gaza. Si yo pudiera hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo, porque no lo acepto», aseveró.