Topuria piensa en pasarse al boxeo y reta a uno de los mejores: «Lo pondré a dormir al primer contacto» El campeón hispano-georgiano de la UFC se enzarza en una discusión por redes sociales con Terrence Crawford

Marc Escribano Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:15

Se podría decir que Ilia Topuria se ha pasado el juego de las artes marciales mixtas. El peleador hispano-georgiano, formado y entrenado en la Comunitat Valenciana, ha alcanzado la cima de la UFC, coronándose como bicampeón mundial, consiguiendo ostentar dos cinturones de diferentes categorías de peso, como el mosca y el ligero. Algo que solo un escaso listado de estrellas han conseguido en la historia.

A Topuria le quedan pocos retos por delante. Ha vencido ya a nombres como Alexander Volkanowski, Max Holloway o Charles Oliveira, por lo que tiene pocos contrincantes a su nivel. El sueño del hispano-georgiano ha sido siempre enfrentarse a su ídolo, el irlandés Conor McGregor, aunque el excampeón está muy alejado de la UFC con sus problemas extradeportivos, por lo que esa pelea de ensueño se antoja prácticamente imposible.

Mientras, Topuria sigue insistiendo a Dana White, el capo de la UFC, para que traiga un evento a España, pudiendo así pelear delante de su público. El deseo del campeón es el Santiago Bernabéu, algo que se antoja complicado por las dimensiones del estadio madridista para una velada de artes marciales. Es por ello que el hispano-georgiano empieza ya a mover sus hilos para, en algún momento, pasarse al boxeo.

Y es que habiéndose coronado dos veces campeón del mundo de la UFC, en las artes marciales mixtas le queda poco que hacer a Topuria, que siempre ha mostrado un gran interés por el boxeo. Es por ello que, aprovechando que esta próxima semana, el 13 de septiembre, tendrá lugar el esperado combate entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford, Topuria se metió en el ajo a través de las redes sociales, publicando una foto en la que se le ve junto al boxeador estadounidense, con el mensaje: «¿Quién ganaría en una pelea?».

Who wins in a fight? pic.twitter.com/Ku7nxYE0Lv — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 6, 2025

I won’t talk about what would happen between me and Crawford in an octagon I’ll talk about what would happen in a ring.

I put him to sleep in the first contact !! — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 7, 2025

Este mensaje, lanzado para que los aficionados debatan en los comentarios, ha generado reacciones que no han gustado a Topuria. Mucha gente criticó que publicase una foto de Crawford en un estado de forma alejado del de la máxima competición, como si de una falta de respeto se tratase. Es por ello que Topuria ha tenido que aclarar la situación con un nuevo mensaje, que suena a una invitación para tener un combate de boxeo con el americano en el futuro: «No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pondré a dormir en el primer contacto!», clama el hispano-georgiano.