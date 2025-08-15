Topuria entrena con pantalones del Levante

José Martí Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 10:02 Comenta Compartir

Ilia Topuria, alias 'El Matador', sigue preparándose para su regreso al ring, tras imponerse a Oliveira el pasado 29 de junio. Mientras lo hace, ha estado semanas tanteando el terreno y a sus posibles rivales, dejando caer comentarios en redes sociales y entrevistas. Pero, además, entrena a diario para mantener su asombrosa forma física. El pasado jueves lo hizo con Raúl Albiol, leyenda del Villarreal, actualmente sin equipo. Albiol es un gran admirador de Topuria. De hecho, estuvo junto con Álex Baena y Gerard Moreno en el último combate de El Matador.

El central ha publicado en su perfil de Instagram una imagen de ambos tras concluir el entrenamiento sobre el césped de un campo de fútbol. Ambos están sonrientes y alegres. Ilia Topuria posa sin camiseta, calcetines ni zapatillas. Su única prenda visible son los pantalones del Levante de Macron, de color azul oscuro con detalles en rojo. En la publicación, Albiol ha agregado un mensaje: «Un placer, Matador». Ilia Topuria ha respondido: «El placer ha sido mutuo». Otro que ha querido participar en la conversación ha sido José Morales, uno de los capitanes del Levante, que ha señalado en los comentarios: «Buenos pantalones lleva...», a lo que le ha agregado dos corazones azulgranas.

Topuria, pese a que ha reconocido en diversas ocasiones ser aficionado madridista, guarda una buena relación con el Levante, motivada en especial por su cercanía con Giorgi Kochorashvili, mediocampista granota hasta este verano. Ambos tienen sangre georgiana y son grandes amigos. De hecho, en mayo del año pasado, fue el propio Topuria quien anunció la renovación de Kocho con el Levante.

La opinión mayoritaria cree que ha sido el propio Kochorashvili quien le ha dado el pantalón, que ahora El Matador porta con orgullo. Mientras que el siguiente reto del alicantino aún está por definirse, la primera gran prueba del Levante llegará este sábado, con el debut liguero en el estadio de Mendizorroza, en el Deportivo Alavés-Levante.

Temas

Ilia Topuria