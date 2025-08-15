Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal
Ilia Topuria. LP

Topuria entrena con pantalones del Levante

El Matador ha hecho una publicación en redes con el pantalón deportivo del equipo granota

José Martí

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:02

Ilia Topuria, alias 'El Matador', sigue preparándose para su regreso al ring, tras imponerse a Oliveira el pasado 29 de junio. Mientras lo hace, ha estado semanas tanteando el terreno y a sus posibles rivales, dejando caer comentarios en redes sociales y entrevistas. Pero, además, entrena a diario para mantener su asombrosa forma física. El pasado jueves lo hizo con Raúl Albiol, leyenda del Villarreal, actualmente sin equipo. Albiol es un gran admirador de Topuria. De hecho, estuvo junto con Álex Baena y Gerard Moreno en el último combate de El Matador.

El central ha publicado en su perfil de Instagram una imagen de ambos tras concluir el entrenamiento sobre el césped de un campo de fútbol. Ambos están sonrientes y alegres. Ilia Topuria posa sin camiseta, calcetines ni zapatillas. Su única prenda visible son los pantalones del Levante de Macron, de color azul oscuro con detalles en rojo. En la publicación, Albiol ha agregado un mensaje: «Un placer, Matador». Ilia Topuria ha respondido: «El placer ha sido mutuo». Otro que ha querido participar en la conversación ha sido José Morales, uno de los capitanes del Levante, que ha señalado en los comentarios: «Buenos pantalones lleva...», a lo que le ha agregado dos corazones azulgranas.

Topuria, pese a que ha reconocido en diversas ocasiones ser aficionado madridista, guarda una buena relación con el Levante, motivada en especial por su cercanía con Giorgi Kochorashvili, mediocampista granota hasta este verano. Ambos tienen sangre georgiana y son grandes amigos. De hecho, en mayo del año pasado, fue el propio Topuria quien anunció la renovación de Kocho con el Levante.

La opinión mayoritaria cree que ha sido el propio Kochorashvili quien le ha dado el pantalón, que ahora El Matador porta con orgullo. Mientras que el siguiente reto del alicantino aún está por definirse, la primera gran prueba del Levante llegará este sábado, con el debut liguero en el estadio de Mendizorroza, en el Deportivo Alavés-Levante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  6. 6 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  7. 7 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  8. 8 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  9. 9 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  10. 10 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Topuria entrena con pantalones del Levante

Topuria entrena con pantalones del Levante