Arnaut Danjuma dispara a puerta junto a Urko González de la Real Sociedad. EFE

El Real Sociedad - RCD Espanyol se emite en abierto por televisión: a qué hora juegan y dónde ver gratis

El conjunto txuri-urdin recibe al conjunto catalán en busca de la primera victoria liguera

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:47

La Liga EASPORTS inicia este fin de semana el segundo envite de la competición. El debut de la temporada 2025/2026 no dejó a nadie indiferente y dejó varias polémicas y sorpresas con Getafe y Espanyol como protagonistas, en una jornada con hasta cinco expulsiones.

Los de Pepe Bordalás se plantaron en Vigo con 13 jugadores con ficha profesional y salieron de Balaidos con la portería a cero, dos tantos y los tres primeros puntos del año. Por su parte, el conjunto perico consiguió remontar el gol inicial del Atlético de Madrid en el RCDE Stadium y sembrar muchas dudas en el entorno colchonero.

En el partido en abierto de la jornada, el Alavés se impuso al Levante UD en su regreso a Primera División por 2-1 con un tanto tardío de Nahuel Tenaglia. Este fin de semana, DAZN ofrece de manera gratuita el choque entre la Real Sociedad y el RCD Espanyol.

Los txuri-urdin llegan a la segunda jornada tras cosechar un empate en Mestalla en un encuentro con un Valencia CF ligeramente superior, aun así el equipo dirigido por Sergio Francisco dispuso de varias ocasiones para estrenar el casillero de victorias.

La necesidad de los donostiarras y la confianza de los pericos deparan un partido con emociones fuertes en el que se espera que ambos equipos hagan sonar las redes del Reale Arena.

Horario y dónde ver el partido por TV

La Real Sociedad recibe al RCD Espanyol en la segunda jornada de la Liga EASPORTS, este domingo 24 de agosto a las 21:30 horas. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián. Puedes seguir el encuentro en abierto y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN si necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

