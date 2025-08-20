El Valencia reorganiza su delantera

«Con respecto a Diego López, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para su renovación». Ya lo dijo hace cosa de una semana el ... CEO de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, durante su primera rueda de prensa. Era un secreto a voces que, tras atar las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, el siguiente paso en el proyecto del dirigente escocés era amarrar la continuidad de otra de las jóvenes promesas valencianistas.

Y es que a Diego López ya le tocaba. Se lo ha ganado en el campo. A sus 23 años, el asturiano ya es campeón olímpico con España, y el curso pasado anotó nueve goles y repartió seis asistencias entre Liga y Copa del Rey con el Valencia. Por poner en contexto, con el primer equipo blanquinegro ya ha disputado 91 partidos oficiales. Con contrato hasta 2027, y tras empezar la temporada 2025-26 con gol ante la Real Sociedad, era cuestión de tiempo que se llegara a un acuerdo. Se escaparon Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, pero Gourlay no iba a permitir que Guerra, Tárrega y Diego se marcharan sin una renovación. Ahora que tiene atadas a sus perlas de la cantera, puede empezar a construir su proyecto, con su famoso 'plan', a su alrededor.

Diego López pasará a estar blindado hasta 2029, cuando se haga oficial su renovación en los próximos días, ya que el acuerdo ya está cerrado y se han hecho todas las fotos oficiales de rigor. El delantero, capaz de actuar en todas las posiciones de ataque, ha encontrado su sitio con Carlos Corberán actuando como extremo izquierdo, aunque la llegada de Arnaut Danjuma al conjunto blanquinegro le ha subido la competencia por el puesto.

Llegado al filial del Valencia en 2021 tras haber pasado por los equipos formativos de Sporting, Real Madrid y Barcelona, el asturiano ha demostrado ser un jugador con calidad para jugar en Primera División, además de contar con un futuro prometedor. Ya ha sido 19 veces internacional con la selección española sub-21, y si esta temporada sigue incrementando sus registros y continuando su progresión, no sería descartable que reciba la llamada de la absoluta.

Ya hay acuerdo con Sadiq

Mientras el Valencia blinda a Diego López, paralelamente negocia con la Real Sociedad por el regreso de Umar Sadiq. El tema es que no estan sencillo como puede parecer. A pesar de la predisposición del jugador nigeriano, que desea volver a vestir la camiseta del Valencia, el equipo txuriurdin no le va a dejar salir a cualquier precio. Eso sí, entre Valencia y Sadiq no hay problemas. De hecho, tal y como recogen varios medios, ya hay un acuerdo entre todas las partes en cuanto a términos salariales se refiere, por el cual el africano reduciría su ficha en una tercera parte para amoldarse mejor a las necesidades económicas valencianistas, permitiendo así su inscripción.

Mientras, la Real Sociedad rechaza el primer intento valencianista. La propuesta es de una cesión por una temporada a cambio de 500.000 euros, ampliables en función al rendimiento del jugador, y con una opción de compra al término de la cesión inferior a los 10 millones de euros. Dicha oferta no convence del todo a la Real Sociedad, que por ejemplo, ya se ha deshecho de jugadores como Carlos Fernández, y trabaja ahora en encontrar acomodo para su lateral Javi López —suena para Oviedo y Betis—, el extremo Sheraldo Becker —tiene intereses saudíes y neerlandeses—, y el lateral Hamari Traoré, que podría regresar a Francia. Y por supuesto, Umar Sadiq, que no cuenta para los planes del técnico Sergio Francisco.

El delantero de Kaduna metió cinco goles en Liga con el Valencia durante la segunda vuelta, y se ganó el cariño de la afición, demostrando que sus peores momentos tras la lesión de rodilla se habían quedado atrás. Su perfil, de un delantero físico y veloz al espacio, capaz de pelear con las defensas rivales en el uno contra uno y en el juego de espaldas, está muy bien valorado por el cuerpo técnico, que tiene además a su favor el factor de que no necesitará adaptación en el vestuario, al haber jugado ya en Mestalla y con la mayoría de sus compañeros. Es por ello que se tiene mucha confianza desde el Valencia en que el regreso de Sadiq se terminará cerrando próximamente, para completar la delantera haciéndole competencia a Hugo Duro, dejando a Arnaut Danjuma y Dani Raba como mediapuntas y complementos para el ataque.

La situación de Alberto Marí

No obstante, hay otra pieza de la delantera que tiene que resolver su futuro, y ese es Alberto Marí. El delantero alicantino, que fue clave en la salvación conseguida hace dos temporadas con Rubén Baraja, recibió un contrato del primer equipo a cambio, pero su rendimiento no fue el esperado, aunque tuvo una lesión que le impidió demostrar más.

Es por ello que el curso pasado se marchó cedido al Zaragoza en Segunda, donde tampoco tuvo grandes sensaciones y apenas destacó. Ha regresado este verano al Valencia, donde ha vuelto a caer lesionado, esta vez muscularmente, lo que está dificultando encontrarle una salida. Su salario es bajo, pero ocupa una ficha de primer equipo, motivo por el que se le quiere sacar, aunque sea cedido.