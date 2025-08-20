Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán, en Mestalla. EFE

El Valencia reorganiza su delantera

Ron Gourlay cierra la renovación de Diego López, quiere a Umar Sadiq y busca salida para Alberto Marí. El joven asturiano firmará hasta 2029 mientras el club negocia con la Real Sociedad por el nigeriano, con el que ya hay acuerdo personal

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:21

«Con respecto a Diego López, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para su renovación». Ya lo dijo hace cosa de una semana el ... CEO de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, durante su primera rueda de prensa. Era un secreto a voces que, tras atar las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, el siguiente paso en el proyecto del dirigente escocés era amarrar la continuidad de otra de las jóvenes promesas valencianistas.

