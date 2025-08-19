Chakvetadze, el deseo para sustituir a Almeida

El Valencia ha visto como en los últimos días se ha esfumado la posibilidad de vender a André Almeida al Trabzonspor turco. La negociación ... se ha enfriado tanto que se descarta ya que pueda reactivarse, motivo por el cual el centrocampista luso ha vuelto a la dinámica grupal con normalidad. No obstante, su deseo es salir traspaso al no haber recibido la oferta de renovación que esperaba del Valencia.

Es por ello que el club blanquinegro otea el mercado para encontrar otro centrocampista en el caso de que finalmente salga el portugués, y parece tener claro el objetivo: Giorgi Chakvetadze. El georgiano del Watford habría llegado a un acuerdo personal con el Valencia, pero según medios ingleses, todavía no hay negociaciones en marcha por el jugador.

Eso sí, en su selección habría recibido muy buenas referencias de su compatriota Giorgi Mamardashvili, que le habría recomendado fichar por el equipo de Mestalla. Eso sí, el georgiano lleva fuera desde abril por una lesión en el pie y en el caso de llegar al Valencia, lo haría fuera de forma al no tener casi rodaje.