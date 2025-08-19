Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Giorgi Chakvetadze, en un entrenamiento. Watford FC

Chakvetadze, el deseo para sustituir a Almeida

El centrocampista georgiano habría recibido la recomendación de Mamardashvili para fichar por el Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 16:59

El Valencia ha visto como en los últimos días se ha esfumado la posibilidad de vender a André Almeida al Trabzonspor turco. La negociación ... se ha enfriado tanto que se descarta ya que pueda reactivarse, motivo por el cual el centrocampista luso ha vuelto a la dinámica grupal con normalidad. No obstante, su deseo es salir traspaso al no haber recibido la oferta de renovación que esperaba del Valencia.

