Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doce kilómetros de atascos en la A-7 por un accidente en Bétera
Diego López, tras marcar gol ante la Real Sociedad. EFE

Diego López renovará con el Valencia hasta 2029

El acuerdo entre el delantero asturiano y el club blanquinegro está cerrado y listo para hacerse oficial en los próximos días

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 13:39

«Con respecto a Diego López, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para su renovación». Ya lo dijo hace cosa de una semana el ... CEO de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, durante su primera rueda de prensa. Era un secreto a voces que, tras atar las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, el siguiente paso en el proyecto del dirigente escocés era amarrar la continuidad de otra de las jóvenes promesas valencianistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  5. 5 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  6. 6 La explosión de gas en una vivienda deja una víctima mortal en Benifaió
  7. 7 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»
  8. 8 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  9. 9 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  10. 10 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Diego López renovará con el Valencia hasta 2029

Diego López renovará con el Valencia hasta 2029