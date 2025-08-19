Diego López renovará con el Valencia hasta 2029

«Con respecto a Diego López, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para su renovación». Ya lo dijo hace cosa de una semana el ... CEO de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, durante su primera rueda de prensa. Era un secreto a voces que, tras atar las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, el siguiente paso en el proyecto del dirigente escocés era amarrar la continuidad de otra de las jóvenes promesas valencianistas.

Y es que a Diego López ya le tocaba. Se lo ha ganado en el campo. A sus 23 años, el asturiano ya es campeón olímpico con España y el curso pasado anotó nueve goles y repartió seis asistencias entre Liga y Copa con el Valencia. Por poner en contexto, con el primer equipo blanquinegro ya ha disputado 91 partidos oficiales. Con contrato hasta 2027, y tras empezar la temporada 2025-26 con gol ante la Real Sociedad, era cuestión de tiempo que se llegara a un acuerdo.

Diego López pasará a estar blindado hasta 2029, cuando se haga oficial su renovación en los próximos días, ya que el acuerdo ya está cerrado. El delantero, capaz de actuar en todas las posiciones de ataque, ha encontrado su sitio con Carlos Corberán actuando como extremo izquierdo, aunque la llegada de Arnaut Danjuma le ha subido la competencia por el puesto.

Llegado al filial del Valencia en 2021 tras haber pasado por los equipos formativos de Sporting, Real Madrid y Barcelona, el asturiano ha demostrado ser un jugador con calidad para jugar en Primera División, además de contar con un futuro prometedor. Ya ha sido 19 veces internacional con la selección española sub-21, y si esta temporada sigue incrementando sus registros y continuando su progresión, no sería descartable que reciba la llamada de la absoluta.