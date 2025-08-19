Santamaría ya amenaza la titularidad de Pepelu

Una de las conclusiones que ya se estaba extrayendo de la pretemporada del Valencia, y que se confirmó durante la primera jornada ante la ... Real Sociedad, es que a Carlos Corberán no le termina de convencer el perfil de Pepelu como sustituto de Enzo Barrenechea, en ese rol de pivote encargado de distribuir el balón y comenzar con la organización del juego ofensivo del equipo. El excanterano del Levante lució en su primer curso con el Valencia —llegó a ir convocado con la selección española— de la mano de Rubén Baraja, bajo un rol mucho más destructivo y encargado de llegar a posiciones ofensivas. De hecho, Pepelu era el encargado de lanzar prácticamente todas las acciones a balón parado, entre ellas los penaltis.

No obstante, desde la llegada del técnico de Cheste a Mestalla, su protagonismo y sus números han descendido considerablemente. El curso pasado, se vio relegado al banquillo en favor del pivote argentino, que pese a estar cedido le superó en la jerarquía interna. Ahora, tras la marcha de Barrenechea al Benfica, Pepelu ha vuelto a ser indiscutible, pero su rendimiento sigue sin convencer a Corberán, que no termina de ver el encaje del de Dénia en su idea de juego.

Es por ello que una de las prioridades en el mercado de fichajes valencianista fue la búsqueda de un par de centrocampistas que aportaran un perfil diferente al de Pepelu. Con esa instrucción, llegaron a Valencia dos futbolistas: el francés Baptiste Santamaría —un pivote clásico, más parecido a Barrenechea—, y el suizo Filip Ugrinic, más 'box-to-box' y, en teoría, similar a Javi Guerra.

El de Gilet es indiscutible en la medular del Valencia, pero la duda reside en su acompañante. El valenciano necesita un compañero que le guarde las espaldas y le permita cabalgar con el balón hacia delante, pudiendo lucir así su zancada en conducción, pudiendo llegar al área rival. Así metió dos goles en el Trofeu Taronja, ante el Torino. Por todas estas circunstancias, parece una cuestión de tiempo que Santamaría termine ocupando el puesto de centrocampista titular en lugar de Pepelu. Una pareja Guerra-Ugrinic sería quizá demasiado arriesgada, con falta de sacrificio defensivo, pero si la situación lo requiere, sería una posibilidad.