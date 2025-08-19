Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Baptiste Santamaría, durante el Trofeu Taronja. Iván Arlandis

Santamaría ya amenaza la titularidad de Pepelu

El pivote francés podría entrar en el once ante Osasuna. Corberán no termina de estar convencido con el encaje del de Dénia como sustituto de Barrenechea en las labores de organización

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:30

Una de las conclusiones que ya se estaba extrayendo de la pretemporada del Valencia, y que se confirmó durante la primera jornada ante la ... Real Sociedad, es que a Carlos Corberán no le termina de convencer el perfil de Pepelu como sustituto de Enzo Barrenechea, en ese rol de pivote encargado de distribuir el balón y comenzar con la organización del juego ofensivo del equipo. El excanterano del Levante lució en su primer curso con el Valencia —llegó a ir convocado con la selección española— de la mano de Rubén Baraja, bajo un rol mucho más destructivo y encargado de llegar a posiciones ofensivas. De hecho, Pepelu era el encargado de lanzar prácticamente todas las acciones a balón parado, entre ellas los penaltis.

