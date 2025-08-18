Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
Stole Dimitrievski, durante un entrenamiento. VCF

Thierry, Almeida y Dimitrievski se ejercitan con el resto del grupo

Los tres futbolistas se entrenan bajo las órdenes de Carlos Corberán con total normalidad

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:44

El Valencia, en lo que a lo puramente deportivo se refiere, ya está preparando el próximo compromiso liguero, el de este domingo ante Osasuna ... en El Sadar. El partido, correspondiente a la segunda jornada, está programado para las 17 horas. Carlos Corberán dirigió este lunes una sesión de entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Paterna que tuvo como principales protagonistas a tres futbolistas de la primera plantilla valencianista: Thierry Rendall, André Almeida y Stole Dimitrievski.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  4. 4

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  5. 5 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  6. 6 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  7. 7 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Controlado el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Thierry, Almeida y Dimitrievski se ejercitan con el resto del grupo

Thierry, Almeida y Dimitrievski se ejercitan con el resto del grupo