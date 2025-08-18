Thierry, Almeida y Dimitrievski se ejercitan con el resto del grupo

El Valencia, en lo que a lo puramente deportivo se refiere, ya está preparando el próximo compromiso liguero, el de este domingo ante Osasuna ... en El Sadar. El partido, correspondiente a la segunda jornada, está programado para las 17 horas. Carlos Corberán dirigió este lunes una sesión de entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Paterna que tuvo como principales protagonistas a tres futbolistas de la primera plantilla valencianista: Thierry Rendall, André Almeida y Stole Dimitrievski.

El lateral portugués volvió a formar parte de los ejercicios grupales y sigue acortando plazos para su recuperación. Tras casi un año desde su grave lesión de rodilla, el carril luso aspira a estar listo para volver a la competición tras el primer parón de selecciones que tendrá lugar en la primera semana de septiembre, dando así competencia a Dimitri Foulquier por el puesto.

En el caso de André Almeida, no existe un problema físico, si no que durante varios días de la semana pasada, se había quedado ejercitándose al margen por las negociaciones que existían con el Trabzonspor por su traspaso, las cuales se han enfriado recientemente. Todo apunta a que el conjunto turco no subirá más su oferta y por tanto, Almeida deberá seguir en el Valencia, motivo por el que ha vuelto a entrenarse como uno más.

Finalmente, Stole Dimitrievski se quedó fuera de la convocatoria del estreno liguero ante la Real Sociedad por un problema físico en el hombro, que se había hecho público en la rueda de prensa previa al partido por parte del técnico blanquinegro. No obstante, estas molestias no han sido confirmadas en ningún parte médico oficial del club, por lo que se especula que podría ser una maniobra de la entidad para mantener al portero normacedonio apartado del equipo mientras se le busca una salida en el mercado de fichajes. Y es que, desde la llegada de Julen Agirrezabala, Dimitrievski sabe que no va a ser titular en el Valencia. De momento, ninguna de las propuestas que han llegado ha convencido a todas las partes, pero restan dos semanas de mercado.