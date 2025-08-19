Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papi con su indumentaria «Salvem l'Albufera» en el amistoso Valencia - Castellón. LP

El Papi, valenciano y valencianista volcado con la Albufera: «Es nuestro patrimonio»

Pedro Puchades, quien fuera dueño del bar de la ciudad deportiva del Valencia CF durante 30 años, ha explicado su nueva iniciativa con la que quiere contribuir a la recuperación del humedal

Pablo Lara

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 16:28

Pedro Puchades López, más conocido como Papi en el contexto del fútbol valenciano, es el mejor ejemplo de sentimiento valencianista. A punto de cumplir 81 ... años —los celebrará el próximo 5 de septiembre—, este vecino de Valterna sigue viviendo intensamente su pasión por el Valencia CF. Desde pequeño, el club ha sido uno de los pilares de su vida e incluso formó parte de su experiencia laboral durante 30 años. Papi estuvo tres décadas al frente del bar de la ciudad deportiva de Paterna, epicentro de la cantera blanquinegra, donde fue testigo del crecimiento de generaciones de futbolistas, desde los alevines hasta el primer equipo, incluyendo también al femenino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  3. 3

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  4. 4 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  5. 5 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  6. 6 La explosión de gas en una vivienda deja una víctima mortal en Benifaió
  7. 7 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  8. 8 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»
  9. 9 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  10. 10 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Papi, valenciano y valencianista volcado con la Albufera: «Es nuestro patrimonio»

El Papi, valenciano y valencianista volcado con la Albufera: «Es nuestro patrimonio»