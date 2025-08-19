Sergi Canós se piensa las ofertas que tiene de Grecia

Sergi Canós lleva varias semanas sabiendo ya, al igual que Hugo Guillamón, que es un descarte para Carlos Corberán. Los dos jugadores no cuentan para ... los planes del técnico blanquinegro, que quiere que sus salidas se solucionen cuanto antes, ya que ayudarían a liberar masa salarial y poder así acometer otras operaciones que refuercen la plantilla valencianista.

Ambos se entrenan al margen del grupo, tratándose en el gimnasio y realizando ejercicios paralelos para mantener el tono físico de cara al nuevo club al que se incorporen, que en el caso de Sergi Canós, podría ser uno de la liga de Grecia, una que ya conoce bien tras su paso por el Olympiakos hace unas temporadas.

No obstante, el extremo de Nules de momento no ha dado una respuesta clara a los helenos, de los que tiene propuestas del AEK de Atenas y el Aris de Salónica, según Tribuna Deportiva. La intención del Valencia, en el caso de que no consiga traspasar a Canós a ningún equipo de aquí al cierre del mercado de fichajes —que termina en la noche del 1 al 2 de septiembre— es rescindir el contrato del futbolista, pagándole los dos años de contrato que le quedan, ya que firmó hasta 2027.

Hay que recordar que el Valencia le quitó hasta el dorsal 7 a Canós, dándoselo a Danjuma, en una muestra más de que no cuentan con él. El futbolista espera alguna oferta mejor, ya que le gustaría poder dejar algo de dinero en caja al Valencia, que pagó algo menos de 250.000 euros al Brentford hace dos veranos por el jugador, que hizo mucho esfuerzo por jugar en Mestalla y cumplir uno de sus sueños de la infancia. No obstante, las lesiones y el bajo rendimiento colectivo lastraron su estadía.