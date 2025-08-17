Diego López pide «dar valor» al punto logrado contra la Real Sociedad

Diego López entró ayer en el top cuatro de los jugadores más jóvenes en marcar 15 goles con el Valencia en LaLiga en este siglo. ... Juan Mata, Paco Alcácer y Santi Mina ocupan el podio de una lista en la que entró el futbolista asturiano después de anotar el primer tanto de la temporada del conjunto de Carlos Corberán.

Tras el partido contra la Real Sociedad (1-1), Diego López hablo para la televisión con derechos para emitir el encuentro.

Primer gol de la temporada

«Estoy contento por el gol, lástima que nos hayan empatado tan rápido, hay que dar por bueno el punto»

En el primer tiempo ha estado mejor la Real Sociedad

«Hemos corregido un par de cosas o tres sobre salida de balón, en campo contrario hemos ido mejorando aunque nos han cogido en alguna contra. Hay que seguir trabajando para que salgan bien las cosas. Debemos darle valor al punto, sumar es complicado, siempre queremos los tres puntos, hay que darle continuidad al trabajo de pretemporada»

En la próxima jornada, el Valencia visitará El Sadar (domingo 24, 17 horas)