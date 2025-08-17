Corberán: «La plantilla no está cerrada, el club trabaja en incorporaciones»

Empate en el debut liguero del Valencia. Carlos Corberán no pudo estrenar la temporada con un victoria para dedicar a un Mestalla volcado pese a ... las altas temperaturas que se registraron en la noche del sábado en la capital.

El entrenador de Cheste, que repitió el once titular que venció en el Trofeu Taronja al Torino, reflexionó tras el encuentro sobre el empate frente a la Real Sociedad.

Valoración del partido

«Si analizo el juego, durante los 20-25 primeros minutos nos ha costado entender el partido, luego hemos ido creciendo, quizás si te valoro el resultado ha sido justo porque ha habido alternativas para ambos. El equipo ha tenido insistencia, se ha vaciado pero no ha podido ser, cuando uno ve Mestalla con 45 minutos la pena todavía es más, queríamos dar las gracias por el apoyo»

Copete sustituto de Mosquera

Si no estuviese preparado no estaría con nosotros, los jugadores nuevos poco a poco irán adaptándose a todo, a Mestalla, al campo, a la idea. Me ha gustado la personalidad que ha tenido después de cometer un error, todos tenemos que mejorar y es lo que nos tiene que lleva a conseguir buenos resultados«

¿Qué le gustaría que mejora del Valencia?

«Nos ha costado presionar, contra la Real había que hacer un esfuerzo difícil de mantener. Las señas de identidad se tienen que trabajar y vamos a tratar de sumar esos puntos para que nos ayuden a mejorar»

¿Habrá fichajes?

«Los ritmos a veces vienen marcados por los mercados, el club sigue trabajando con las incorporaciones, la plantilla no está cerrada»

Ampliar Mestalla tenía ganas de ver el debut en LaLiga de Arnaut Danjuma. EFE

Calor afecta a equipos como el Valencia porque presiona

«La temperatura ha condicionado a ambos equipos porque te da la sensación de que juegas con ahogo constante, me ha gustado que nosotros nos hemos ido adaptándose, el equipo lo ha intentado, hemos sufrido algún contraataque y además no hemos sido capaces de cometer al rival»

¿En qué punto está el equipo?

«Es el primer partido, estamos en una progresión, nos costaba replegar, la lástima ha sido que cuando haces una contra y no te recoges, te penaliza»

En las incorporaciones, ¿se habla de incorporar un defensor?

«Tenemos que mejorar en defensa nosotros mismos, por encima de incorporaciones yo hablaría de mejorar nuestras interpretaciones y así saber frenar al rival. Contra la Real Sociedad no hemos sabido llevarlos a nuestro terreno a lo largo de todo el partido».