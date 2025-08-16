Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Valencia celebra su primer gol de la temporada, en Mestalla frente a la Real Sociedad. AFP

Diego López anota el primer gol de la temporada del Valencia tras un genial pase de un debutante

El asturiano que todavía no ha renovado de manera oficial con el club de Mestalla marca un importante tanto en el minuto 58 de partido contra la Real Sociedad

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:04

45.333 personas han cantado en Mestalla el primer gol de la temporada de su Valencia. Corría el minuto 58 de partido cuando Dani Raba ... , que debutaba con la elástica blanquinegra en partido oficial, le dio una magnífica asistencia a Diego López quien definió a la perfección para poner el 1-0 en el marcador.

