Diego López anota el primer gol de la temporada del Valencia tras un genial pase de un debutante

45.333 personas han cantado en Mestalla el primer gol de la temporada de su Valencia. Corría el minuto 58 de partido cuando Dani Raba ... , que debutaba con la elástica blanquinegra en partido oficial, le dio una magnífica asistencia a Diego López quien definió a la perfección para poner el 1-0 en el marcador.

El tanto del conjunto de Carlos Corberán llegó después de algunas ocasiones del Valencia en un partido en el que, sobre todo en la primera mitad, le había faltado algo de chispa de mitad del campo hacia adelante.

Sin embargo, poco ha durado la alegría, sólo dos minutos, hasta que Take Kubo ha anotado el gol del empate para la Real Sociedad. Con más de media hora de partido por delante, Mestalla espera que el Valencia pueda lograr los tres puntos en juego con la entrada de un atacante como Arnaut Danjuma, un futbolista que ha generado bastante ilusión entre la afición.

Después de haber anunciado las renovaciones de Javi Guerra y de César Tárrega, el valencianismo espera la oficialidad de la continuidad de Diego López.