Los jugadores del Valencia celebran uno de los goles frente al Torino en Mestalla. EFE

Tres debuts en el estreno del Valencia en LaLiga

Carlos Corberán repite el once del Trofeu Taronja en el partido de Mestalla contra la Real Sociedad

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:47

El primer once de la temporada del Valencia ya es oficial. Carlos Corberán ha escogido a los mismos hombres que salieron de inicio en el Trofeu Taronja frente al Torino. Con estos jugadores, los blanquinegros intentarán lograr los tres primeros puntos en LaLiga ante una Real Sociedad (sábado, 21:30 horas, en directo aquí) que llega con Gonçalo Guedes como uno de los máximos atractivos.

El técnico de Cheste ha alineado a tres nuevos jugadores para el estreno en el coliseo blanquinegro, el guardameta Agirrezabala, el central Copete y el mediapunta Raba recibirán por primera vez el aliento de su afición en partido oficial. El resto del once inicial lo completan Foulquier, Tárrega, el capitán Gayà, Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Luis Rioja y Hugo Duro. El resto de futbolistas que conforman la convocatoria son los guardametas Rivero y Abril, Iranzo, Diakhaby, Comert, Jesús Vázquez, Pablo López, Otorbi, Ugrinic, Santamaría, Almeida, Danjuma y Aimar.

Dimitrievski, Alberto Marí y Thierry Correia están lesionados mientras Sergi Canós y Hugo Guillamón se han quedado fuera por decisión técnica.

Hace días que se terminaron las entradas disponibles para el partido ante la Real Sociedad. Han sido muchos los aficionados que han recibido al Valencia a su llegada a Mestalla, algunos de ellos, que también han presenciado el acceso del conjunto txurri urdin al coliseo blanquinegro, han lanzado algunos objetos al bus además de insultarles. Una imagen nada positiva en la tarde en la que la Curva Nord regresa al coliseo de la Avenida de Suecia.

