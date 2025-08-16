Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan varios chalés por dos incendios en el termino municipal de Xàtiva

LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 ·

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:30h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

César Tárrega, con el Valencia en Mestalla. Iván Arlandis

En directo, Valencia CF - Real Sociedad

Sigue el minuto a minuto del primer partido de Liga para el equipo de Carlos Corberán

Minuto a minuto

Marcos Sánchez

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23

18:13

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF - Real Sociedad de la primera jornada de Liga. El conjunto granota entrenado por Carlos Corberán llega a Mestalla con la esperanza de empezar una ilusionante temporada en Primera División con un triunfo. El encuentro está programado para empezar a las 21:30 horas, por lo que en torno a una hora antes conoceremos las alineaciones confirmadas de equipos.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

César Tárrega

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

delantero

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Diego López

delantero

Dani Raba

delantero

Arnaut Danjuma

delantero

4-3-3

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Jon Martín

defensa

Sergio Gómez

delantero

Brais Méndez

centrocampista

Urko González de Zárate Quirós

centrocampista

Luka Sucic

centrocampista

Takefusa Kubo

delantero

Orri Óskarsson

delantero

Mikel Oyarzabal

delantero

Estadísticas

%

RSO

VAL

%

RSO

RSO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Valencia CF - Real Sociedad

En directo, Valencia CF - Real Sociedad