En directo, Valencia CF - Real Sociedad

Secciones
Servicios
Destacamos
VAL
RSO
Marcos Sánchez
Valencia
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23
18:13
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF - Real Sociedad de la primera jornada de Liga. El conjunto granota entrenado por Carlos Corberán llega a Mestalla con la esperanza de empezar una ilusionante temporada en Primera División con un triunfo. El encuentro está programado para empezar a las 21:30 horas, por lo que en torno a una hora antes conoceremos las alineaciones confirmadas de equipos.
Enlace copiado
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
César Tárrega
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
delantero
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Diego López
delantero
Dani Raba
delantero
Arnaut Danjuma
delantero
4-3-3
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Jon Martín
defensa
Sergio Gómez
delantero
Brais Méndez
centrocampista
Urko González de Zárate Quirós
centrocampista
Luka Sucic
centrocampista
Takefusa Kubo
delantero
Orri Óskarsson
delantero
Mikel Oyarzabal
delantero
%
VAL
%
RSO
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.