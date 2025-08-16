Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este sábado reparte una lluvia de premios
Umar Sadiq, durante un partido de LaLiga de la pasada temporada en Mestalla. AFP

Gourlay habla sobre la posible incorporación de un delantero

El CEO de Fútbol del Valencia realiza declaraciones antes del debut liguero contra la Real Sociedad

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:47

El valencianismo, que no había escuchado nunca la voz de Ron Gourlay, lo ha hecho dos veces esta semana. El CEO de Fútbol compareció el pasado miércoles por primera vez para dar explicaciones de los objetivos del club blanquinegro así como de otros temas relacionados con la actualidad de la entidad.

En la previa del estreno de LaLiga de los hombres de Carlos Corberán en Mestalla contra la Real Sociedad, Gourlay ha realizado una breve entrevista a los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido.

El gerente escocés ha hecho referencia al debut del equipo: «Ya empieza la competición real, estamos preparados», ha dicho unos minutos antes de un partido en el que la afición se ha volcado agotando todas las entradas disponibles y en la que la grada visitante también ha recibido a numerosos aficionados del equipo txurri-urdin.

Ron Gourlay habla con Corona en el palco de Mestalla durante la celebración del Trofeu Taronja. I. ARLANDIS

Gourlay también ha hecho referencia al mercado de fichajes que finaliza la noche del 1 al 2 de septiembre a las 00 horas. «Desde luego hay muchas voces respecto a la posibilidad de incorporar un delantero y vamos a ver cómo va», ha explicado el CEO de Fútbol que no ha querido entrar en detalles respecto al nombre del ariete por el que trabaja el club que precisamente podría ser Umar Sadiq, actual futbolista de la entidad vasca pero que no ha sido inscrito en LaLiga. «No hablo de jugadores de otros equipos, hoy centrados en ganar», ha comentado sobre el nigeriano, a quien la Real Sociedad tampoco descarta venderlo a otras ligas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  6. 6 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  7. 7

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  10. 10 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gourlay habla sobre la posible incorporación de un delantero

Gourlay habla sobre la posible incorporación de un delantero