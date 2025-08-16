Gourlay habla sobre la posible incorporación de un delantero El CEO de Fútbol del Valencia realiza declaraciones antes del debut liguero contra la Real Sociedad

Lourdes Martí Valencia Sábado, 16 de agosto 2025, 21:47

El valencianismo, que no había escuchado nunca la voz de Ron Gourlay, lo ha hecho dos veces esta semana. El CEO de Fútbol compareció el pasado miércoles por primera vez para dar explicaciones de los objetivos del club blanquinegro así como de otros temas relacionados con la actualidad de la entidad.

En la previa del estreno de LaLiga de los hombres de Carlos Corberán en Mestalla contra la Real Sociedad, Gourlay ha realizado una breve entrevista a los micrófonos de la televisión con derechos para emitir el partido.

El gerente escocés ha hecho referencia al debut del equipo: «Ya empieza la competición real, estamos preparados», ha dicho unos minutos antes de un partido en el que la afición se ha volcado agotando todas las entradas disponibles y en la que la grada visitante también ha recibido a numerosos aficionados del equipo txurri-urdin.

Ampliar Ron Gourlay habla con Corona en el palco de Mestalla durante la celebración del Trofeu Taronja. I. ARLANDIS

Gourlay también ha hecho referencia al mercado de fichajes que finaliza la noche del 1 al 2 de septiembre a las 00 horas. «Desde luego hay muchas voces respecto a la posibilidad de incorporar un delantero y vamos a ver cómo va», ha explicado el CEO de Fútbol que no ha querido entrar en detalles respecto al nombre del ariete por el que trabaja el club que precisamente podría ser Umar Sadiq, actual futbolista de la entidad vasca pero que no ha sido inscrito en LaLiga. «No hablo de jugadores de otros equipos, hoy centrados en ganar», ha comentado sobre el nigeriano, a quien la Real Sociedad tampoco descarta venderlo a otras ligas.