Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Diego López celebra el gol del Valencia ante la Real Sociedad. EFE

El 1x1 del Valencia-Real Sociedad: Diego López, poco participativo pero con gol

Los de Corberán consiguen una nota media de un 6, pero con dos suspensos como el de Pepelu y Copete con un 4

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:13

El Valencia fue de menos a más en este primer partido de LaLiga. Los de Corberán que dieron una versión muy gris en la primera ... parte mejoraron en los posteriores 45 minutos, pero sin que fuera suficiente para conseguir doblegar a la Real Sociedad. Diego López fue el autor del gol de los blanquinegros llegando casi a la hora de partido, sin embargo, los vascos rápidamente anotaron el empate del con un gran gol de Takefusa Kubo desde la frontal del área en el que Agirrezabala no pudo hacer nada. Estas son las notas al detalle de cada uno de los jugadores del Valencia:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Valencia-Real Sociedad: Diego López, poco participativo pero con gol

El 1x1 del Valencia-Real Sociedad: Diego López, poco participativo pero con gol