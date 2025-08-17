El 1x1 del Valencia-Real Sociedad: Diego López, poco participativo pero con gol

El Valencia fue de menos a más en este primer partido de LaLiga. Los de Corberán que dieron una versión muy gris en la primera ... parte mejoraron en los posteriores 45 minutos, pero sin que fuera suficiente para conseguir doblegar a la Real Sociedad. Diego López fue el autor del gol de los blanquinegros llegando casi a la hora de partido, sin embargo, los vascos rápidamente anotaron el empate del con un gran gol de Takefusa Kubo desde la frontal del área en el que Agirrezabala no pudo hacer nada. Estas son las notas al detalle de cada uno de los jugadores del Valencia:

Agirrezabala Portero Correcto (6)

Poco trabajo tuvo en la primera parte, una buena parada en dos tiempos, pero se mostró seguro por arriba cuando le tocó salir. En la segunda parte, salvo en el gol de Kubo, no tuvo oportunidad de demostrar lo que es. El tiro del japonés, seco y abajo fue totalmente imparable para él.

Foulquier Defensa Solvente (6)

Poca o ninguna relevancia en ataque en el primer tiempo del Valencia, pero se mostró correcto por su lado, ya que no tuvo trabajo alguno. En la segunda parte se sumó tímidamente arriba aportando algún centro, pero poco más. en defensa mantuvo el buen nivel y estuvo muy serio.

Tárrega Defensa Líder (6)

Junto a Gayà, lo mejor de la defensa del Valencia en los primeros 45 minutos. No se le vio nervioso, siempre bien posicionando y despejando todo lo que le llegaba. En la segunda parte, pese al gol, estuvo corrigiendo los errores de Copete y siguió liderando la defensa desde el centro.

Copete Defensa Dubitativo (4)

Impreciso e inseguro cada vez que le llegaba el balón, no se le vio ese central imponente que necesita el Valencia al lado de Tárrega. Es más, salió en la foto del gol de la Real Sociedad porque no consiguió tapar el disparo de Kubo. Tuvo la oportunidad de marcar a portería vacía.

Gayà Defensa Activo (6)

Fue posiblemente el mejor del Valencia en la primera parte, puso dos buenos centros y se mostró sólido en defensa cubriendo a Kubo. En la segunda parte no estuvo tan sólido y el japonés que había sido su rival logró zafarse de él y así conseguir marcar el gol del empate en Mestalla.

Pepelu Defensa Errático (4)

Sin relevancia. En su primera titularidad de la temporada, el de Denia no consiguió frenar las embestidas de la Real Sociedad en el primer tiempo. No cambió nada en la segunda parte y viendo que la Real Sociedad empezó a crear más peligro, Corberán decidió sustituirle por Santamaría.

Javi Guerra Mediocentro Brújula (6)

El mediocentro no brilló como en el Taronja y se le notó espeso para poder distribuir el balón a las bandas y así que el Valencia crease peligro. En el segundo tiempo sí que tomó la batuta del equipo y consiguió sortear a varios rivales para repartir el juego para los delanteros.

Diego López Extremo izquierdo Goleador (7)

Desaparecido en el primer tiempo, sin chispa, sin oportunidades y totalmente desconectado del juego. Sin embargo, en la segunda parte, la que tuvo la cazó para adelantar a los suyos, de ahí, que pese a que no fue su partido más brillante, se convirtió en el mejor del encuentro.

Luis Rioja Extremo derecho Desubicado (5)

No fue el mejor partido de Luis Rioja. El extremo derecho, junto a Hugo Duro, fue de lo menos relevante del ataque, no logró conectar con sus compañeros y se le notó que le faltaba frescura para poder intentar algún regate desequilibrante. aun así, jugó los noventa minutos.

Dani Raba Delantero Asistente (6)

No se le vio muy fino al futbolista de 29 años, estuvo a punto de marcar tras un centro de Gayà, pero el toque de la defensa hizo que no tocase el balón. En la segunda parte mejoró y le puso un pase magistral a Diego López para que adelantase al Valencia. Cambiado en el 67'.

Hugo Duro Delantero Desaparecido (5)

Unos primeros 45 minutos en los que fue inoperante, no le llegó ningún balón de calidad y este lo acusó. Aun así, siguió peleando cada acción. Se le notaba que no estaba en su plenitud física por las molestias y Corberán decidió que aportación había terminado en el minuto 67.

Almeida Mediocentro Ausente (5)

En la media hora que estuvo sobre el terreno de juego no se notó su presencia. Cuando tocó el balón optó por la opción de no arriesgar.

Danjuma Delantero Sin participación (5)

Poco y nada pudo aportar el nuevo fichaje estrella del Valencia. Trató de encarar en las pocas veces que recibió el balón, poro sin éxito.

Santamaría Mediocentro Acelerado (5)

Entró acelerado al terreno de juego con el objetivo de suplir la posición de Pepelu y poco se pudo ver de él, porque el partido no dio para mucho

Ugrinic Mediocentro Sin arriesgar (5)

Más de lo mismo que Jesús Vázquez, el suizo tocó escasos balones y dio pases sencillos para así precipitarse en sus primeros minutos.

Jesús Vázquez Defensa Lineal (5)

Con escasos diez minutos de partido que tuvo el lateral, estuvo correcto en defensa y no especialmente expeditivo en ataque aportando bien poco.

Carlos Corberán Entrenador Desacertado (5)

No estuvo acertado el técnico valencianista en los cambios, ya que no mejoró al equipo y terminó sufriendo en los contragolpes de la Real.