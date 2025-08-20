Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Umar Sadiq, con la Real Sociedad, en un entrenamiento. Real Sociedad

El Girona se entromete en el fichaje de Umar Sadiq

La Real Sociedad quiere incluirle en el traspaso de Yangel Herrera, pero el nigeriano no desea ir al equipo catalán y espera al Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:41

El Valencia sigue trabajando en el mercado de fichajes y continúa apretando el teléfono de la Real Sociedad para negociar el regreso de Umar Sadiq. El delantero nigeriano, no obstante, tiene más intereses aparte del Valencia, y recientemente ha recibido uno más inesperado: el Girona, que se ha entrometido en la negociación que debería llevar al de Kaduna de vuelta a Mestalla. Y es que la Real Sociedad quiere fichar a Yangel Herrera, centrocampista venezolano del Girona. Ahí es donde entra Umar Sadiq, que entraría como moneda de cambio para abaratar la operación.

El ofrecimiento txuriurdin ha convencido al conjunto catalán, que ve con buenos ojos desprenderse de uno de sus mejores futbolistas si es a cambio de una importante cantidad económica que vaya acompañada de la llegada del delantero africano, que mejoraría y mucho la situación del ataque gironí. El veterano Cristhian Stuani ya no está para ser titular indiscutible en todos los partidos, y el normacedonio Bojan Miovski no ha convencido tras ser fichado el pasado verano como sustituto del ucranio Artem Dovbyk. Tampoco ha podido lucirse el valenciano Abel Ruiz, que actualmente está lesionado, motivo por el cual el Girona pretende hacerse con los servicios de Sadiq.

Eso sí, el nigeriano, por ahora, no quiere ir a Montilivi. Su prioridad está más que clara: quiere volver a Mestalla y jugar bajo las órdenes de Carlos Corberán, que en la segunda vuelta de la pasada temporada logró encontrarle un hueco en sus planes que permitieron que el africano recuperase las sensaciones perdidas tras una larga lesión de rodilla. Por ahora, el de Kaduna está recibiendo la presión tanto de Real Sociedad como de Girona para que acepte ser parte de la operación por Herrera, pero el nigeriano se niega a dar la luz verde, ya que sigue esperando al Valencia, que únicamente ofrece una cesión con opción de compra a la Real Sociedad.

El conjunto de San Sebastián prefiere desprenderse finalmente del jugador, por el que pagaron hace unos años 20 millones al Almería, motivo por el cual desean un traspaso definitivo. No obstante, los jugadores suelen jugar donde quieren, y el deseo de Sadiq es el Valencia. Es por ello que se antoja complicado que termine aceptando la opción de marcharse al Girona, a no ser que el Valencia no sea capaz de subir más su oferta o directamente opte por otro delantero en el mercado, algo que a día de hoy, no ha trascendido ningún nombre por el cual hayan conversaciones firmes. En los próximos días del mercado se espera una resolución al caso de Umar Sadiq.

