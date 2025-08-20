Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El equipo de A-Ball junto a Carlos Corberán y algunos jugadores del Valencia CF. VCF

El equipo de A-Ball da una visita sorpresa a Corberán y los jugadores del Valencia

El equipo de fútbol en silla de ruedas, que se proclamó campeón de liga la pasada temporada, ha estado presente en la Ciudad Deportiva de Paterna

Marcos Sánchez

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:15

El equipo del Valencia CF de Fútbol en Silla de ruedas, modalidad de fútbol adaptado e inclusivo y coordinado por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, ha visitado a los jugadores del primer equipo del Valencia CF y a su entrenador, Carlos Corberán.

Fernando Giner, Presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF e impulsor del proyecto, destaca tras este encuentro tan especial: «Hoy hemos tenido una jornada ilusionante aquí en la Ciutat Esportiva de Paterna con el equipo de A-Ball, de fútbol en silla de ruedas. El equipo del Valencia CF quedó campeón de la liga 'Fútbol para tod@s' la temporada pasada y este encuentro sirve a los jugadores para coger fuerzas e ilusionarse con la nueva temporada.

La jornada sirvió para exponer los objetivos de crecimiento de la modalidad de fútbol en silla de ruedas, redunda además en la importancia de promover el A-Ball como un deporte totalmente inclusivo y accesible para todos. Contó, además, con una exhibición de juego y una demostración práctica junto a los futbolistas del primer equipo.

Miguel Ángel Bossio, embajador del Club y entrenador del Valencia CF de A-Ball, destacaba por su parte: «Estamos de visita con el equipo de fútbol, nos ha recibido el míster Carlos Corberán, los jugadores, y los chicos se han sentido súper agasajados. Una experiencia más para ellos que les impulsa a seguir creciendo. En septiembre arranca la competición y lo haremos otra vez con ilusión con ganas de conseguir el título nacional».

