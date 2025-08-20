Dimitrievski le echa un pulso al Valencia

Hay lío en la portería del Valencia, aunque no por la titularidad, como ha pasado en muchas ocasiones. Y es que en ese sentido, ... parece estar bastante claro que el número uno bajo palos es Julen Agirrezabala. El guardameta cedido por el Athletic Club es el preferido por el cuerpo técnico de Carlos Corberán y así se vio tanto durante la pretemporada como en la primera jornada de Liga, en la que estuvo en el once inicial.

El vasco llegó a préstamo desde San Mamés para salir de la sombra de Unai Simón, y en ese acuerdo, existen una serie de penalizaciones que el Valencia deberá abonar a los bilbaínos si el portero no disputa partidos, siempre y cuando no haya una razón médica de por medio. Esta razón hace todavía más evidente el hecho de que Agirrezabala tiene prácticamente asegurado, porque así lo dice su contrato, el ser el portero titular del Valencia. Y esto, lógicamente, tiene sus consecuencias.

Stole Dimitrievski firmó libre por el Valencia el verano pasado, tras terminar su etapa en el Rayo Vallecano, donde se asentó como un buen portero de Primera División. En teoría, el normacedonio había sido convencido para recalar en Mestalla y heredar la portería que iba a dejar vacante Giorgi Mamardashvili. El georgiano finalmente se quedó un año más como valencianista, tras acordar su venta en diferido al Liverpool por 30 millones de euros, pero Dimitrievski entendió la situación y al final acabó disputando nueve partidos: 5 de Copa del Rey y 4 de Liga.

Esta cifra terminó siendo a la postre un elemento de frustración para el normacedonio de 31 años, que según desvela el Diario AS, tenía una cláusula en su contrato por la cual ingresaría un bonus de 300.000 euros si jugaba diez partidos. Es decir, se quedó a uno de un extra jugoso. Es por ello que su relación con Corberán tomó un giro radical cuando el técnico, en las últimas dos jornadas del curso pasado, con el equipo ya sin jugarse nada, siguió alineando a Mamardashvili, que ya se sabía que se iba al Liverpool, y no le dio la oportunidad a Dimitrievski.

Ahora el normacedonio quiere salir del Valencia, ya que no desea pasarse otro año como suplente, y más en uno tan importante para su país como este, ya que Macedonia del Norte lidera actualmente el Grupo J de la clasificación al Mundial de 2026. Con cuatro partidos disputados, el equipo balcánico tiene 8 puntos, con Gales por detrás con 7 y Bélgica con 3, aunque con dos partidos menos jugados. El primero de grupo clasifica directo, y el segundo acude a una repesca. Dimitrievski sueña con estar en la cita mundialista, que sería la primera en la historia para su nación desde que es independiente. No obstante, el Valencia, que le abre la puerta a una salida, no le dejará marchar a cualquier precio.

Dimitrievski tiene contrato hasta 2026, es decir, entra en su último año vinculado al Valencia, aunque existe una opción para ampliarlo por dos cursos más que no parece que vaya a activarse. Al haber llegado libre al club, todo lo que ingrese el equipo de Mestalla en un hipotético traspaso sería beneficio neto contable, pero las ofertas que está trayendo el jugador normacedonio son marchándose con la carta de libertad. Entre los interesados hay equipos franceses, alemanes y también de España, como el Levante o el Elche.

Por tanto, ahora mismo Dimitrievski le está echando un pulso al Valencia. Todas las partes quieren separar sus caminos, pero el jugador quiere marcharse en unas condiciones y el club en otras. Restan algo menos de dos semanas de mercado de fichajes y todo puede pasar, pero desde luego, lo que se antoja complicado, es que el portero balcánico siga una temporada más como blanquinegro a la sombra de otro guardameta, en este caso Agirrezabala.