Diego López se entrena al margen, pero no peligra para el partido contra Osasuna El delantero asturiano gestiona las cargas en el gimnasio para llegar en óptima forma física al encuentro del domingo en El Sadar

Marc Escribano Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:45

El Valencia sigue preparando, bajo las órdenes de Carlos Corberán en la Ciudad Deportiva de Paterna, el siguiente compromiso liguero que les hará viajar fuera de Mestalla por primera vez en esta temporada 2025-26. Este domingo, a partir de las 17 horas, está programado el encuentro de la segunda jornada contra Osasuna, en El Sadar.

El Valencia jugará con la ventaja de que el conjunto rojillo dispondrá de tres días menos de descanso, ya que los de Alessio Lisci disputaron ayer martes noche, en el Santiago Bernabéu, su partido de la primera jornada, en el que cayeron 1-0 ante el Real Madrid tras el gol de Kylian Mbappé. Además, Osasuna no podrá contar con Abel Bretones, que fue expulsado por roja directa, y por tanto estará sancionado para el partido contra el Valencia, que al haber jugado el sábado ante la Real Sociedad, llega con más descanso.

Pese a tener esas 72 horas extra de preparación, en el Valencia están mimando a sus jugadores importantes para evitar algún contratiempo físico que se pueda complicar debido a las altas temperaturas. Es por ello que este miércoles, en la sesión matutina del entrenamiento blanquinegro, Diego López se ha ejercitado al margen de sus compañeros y se ha quedado en el gimnasio.

Según desliza el propio club, no hay ninguna lesión ni percance físico, por lo que no deben saltar las alarmas. La presencia del delantero asturiano, cuya renovación hasta 2029 se anunciará en los próximos días tras cerrarse este martes, no peligra para el partido ante Osasuna, ya que según el Valencia, no se ha entrenado con el grupo para gestionar las cargas y los esfuerzos.

Por otro lado, Alberto Marí sigue siendo el único lesionado que no podrá estar ante Osasuna, junto a Thierry Rendall, que encara la recta final de su recuperación con el objetivo de volver tras el parón de septiembre. Finalmente, como ya viene siendo habitual, Sergi Canós y Hugo Guillamón también se han ejercitado al margen al estar descartados y apartados del equipo en busca de una salida en los últimos días del mercado de fichajes.