Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
La obra del Nou Mestalla. J. L. Bort

LaLiga aumenta el Fair Play del Valencia tras la venta del terciario del Nou Mestalla

El traspaso a Atitlan del terreno anexo al estadio de las Cortes Valencianas ha ayudado a mejorar el límite salarial de la plantilla para traer más fichajes

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 17:48

El Valencia, bajo el mandato del CEO de fútbol Ron Gourlay, no sólo se está moviendo en lo deportivo, con renovaciones como la de Diego López a punto de cerrarse, también en lo institucional y económico que afecta a la entidad. Tras el acuerdo por el préstamo multimillonario con Goldman Sachs, la entidad blanquinegra ha seguido trabajando en los despachos de las oficinas de Micer Mascó para obtener más rédito económico por varias vías y poder aprovechar en mejorar la plantilla.

Y es que el Valencia, tal y como desvela la SER, se ha apoyado en la venta del terciario anexo del Nou Mestalla, que traspasó a Atitlan por 30 millones de euros, para ampliar su margen de Fair Play Financiero y poder acometer más movimientos en el mercado de fichajes, como las llegadas de Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaría y Filip Ugrinic, y que también ayude al par de fichajes que faltan por llegar hasta el cierre del mercado, como Umar Sadiq, con el que ya se negocia, o Giorgi Chakvetadze, que interesa. La propia Liga aceptó este mecanismo para que el club pudiera disfrutar de un mayor margen salarial, dando luz verde a las operaciones deportivas.

Además, Tribuna Deportiva desveló que el Valencia presentó también una documentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detallando los nueve bonos por valor de 237 millones de euros que deberá devolver a Goldman Sachs, más un segundo crédito más a corto plazo de 21,25 millones de The Bank of Tokyo, que también presta dinero. Esos nueve bonos de Goldman están estipulados para ser devueltos al banco en torno a 27 años, con un 5,82% de interés, lo que supodrá un coste anual de unos 14 millones al club, y el primer pago semestral se llevará a cabo a finales de este mes de septiembre de 2025. A eso habrá que sumarle un pago de 3,6 millones de euros en comisiones. Y es que en total, según los datos remitidos a la CNMV, el Valencia tendrá que pagar más de 190 millones en intereses una vez haya devuelto todo el préstamo a Goldman Sachs. Una apuesta a largo plazo muy centrada en la finalización del Nou Mestalla y con la esperanza de que el futuro estadio repercuta un aumento de ingresos a la entidad que permita llevar esas deudas de una manera mucho más llevadera y sin ahogar al club.

