Suárez: «Hay que estar a la altura del mejor club del mundo» Luis Suárez celebra el tercer gol del Barcelona en el Bernabéu. / Javier Soriano (Afp) «Hemos demostrado que queremos siempre todos los títulos», recuerda el uruguayo, autor de dos goles y partícipe en el 0-2 AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 27 febrero 2019, 23:54

Luis Suárez estaba eufórico tras el partido ante el Real Madrid, que finalizó con 0-3 gracias en gran parte a su acierto, ya que el Barcelona convirtió en tres goles sus dos únicos remates a puerta. Dos los mandó a la red el uruguayo, que abrió y cerró el marcador siendo partícipe en el 0-2, que llegó tras otra gran asistencia de Ousmane Dembélé: «Sabemos que jugar aquí en el Bernabéu es difícil, pero éramos conscientes de que teníamos una linda oportunidad de jugar otra final. Éramos conscientes de que si hacíamos un gol ellos iban a tener que venirse arriba e íbamos a tener espacios. Siendo el jugador que soy tengo que convivir con la critica y el elogio», dijo antes de destacar la importancia de lo conseguido por el grupo, que jugará su sexta final de Copa del Rey consecutiva. «Por algo en el Barcelona están los mejores del mundo. Competimos en esta clase de partidos». «Hay que estar a la altura del mejor equipo del mundo. Había que estar a buen nivel y eso es lo que pasó a nivel general. Creo que es una demostración más de lo que es el equipo. Por más que había gente que decía que despreciábamos la Copa, hemos demostrado que queremos siempre todos los títulos», abundó.

Por último, Luis Suárez (que ya había marcado tres goles al Madrid en el clásico liguero de octubre disputado en el Camp Nou y que terminó con 5-1), quiso destacar lo sucedido en el 0-3. Lo anotó de penalti, que se lo dejó su amigo Leo Messi. «Cuando Leo me propuso tirar el penalti, decidí hacerlo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión (a lo Panenka). A veces, Leo tiene su gran noche y bienvenido sea».

Bartomeu, eufórico

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, reconoció que en el Bernabéu se vivió «un gran día para el barcelonismo». «Estamos final de la Copa otra vez y Sandro Rosell y Joan Besolí están en libertad», recordó antes de analizar el encuentro. «Estamos en la final por méritos propios, después de pelear en un choque muy intenso. No fue sencillo. Tenemos que disfrutar, ya que a finales de mayo jugaremos otra final de Copa. Toca volver al Bernabéu el sábado para jugar un importante partido de Liga».

Eso sí, no oculto que fue un partido muy práctico. «Fuimos muy efectivos en la segunda parte. En la primera parte no llegamos, pero en la segunda enchufamos las que tuvimos. Suárez es un depredador, pero todos como Dembélé, Messi, Rakitic etc..., son grandes jugadores. Hay que tener respeto por el Madrid, que es un gran rival».

Por último quiso insistir en la dificultad de vencer en Madrid pese a los últimos buenos resultados ante el eterno rival. «No es una mala costumbre ganar. Ganar siempre es muy complicado y seguro que el sábado regresaremos con la intención de distanciarnos en la Liga. Tenemos éxitos, buenos resultados y me siento muy feliz por el entrenador y el equipo, que plantearon muy bien el partido. En la primera parte pudimos encajar algún gol, pero la defensa también juega».