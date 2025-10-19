Telecinco anuncia oficialmente el estreno de 'Gran Hermano 20' con la ausencia de uno de sus míticos presentadores La cadena empieza a promocionar su clásico reality mientras emite la fase final del casting

Mario Lahoz Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Tras el estreno hace una semana de 'Uno de GH 20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity que conduce Nagore Robles del que saldrá uno de los concursantes de 'GH 20'. Ahora, Telecinco ha arrancado con la promoción del regreso de Gran Hermano en su vigésima edición.

La cadena lanzó el pasado martes la primera promo del reality durante la emisión de 'Supervivientes All Stars'. Esta nueva entrega llegará próximamente con Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera como presentadores, según confirmo la propia cadena meses atrás.

«Ganas de casa», es el eslogan que utiliza Telecinco para el regreso de su clásico reality. Lo hace con una singular promo en la que un personaje con una cámar como cabeza hace zoom a las fotos de Jorge Javier e Ion Aramendi en ediciones anteriores.

Lo más curioso de todo es que en este primer anuncio uno de los presentadores brilla por su ausencia: Carlos Sobera se ha quedado fuera de este primer spot. Al parecer, este es el inicio de una campaña que ha preparado Mediaset y en la que también terminará saliendo el presentador de 'First Dates'.

Por ahora se desconoce cuando llegará 'Gran Hermano 20' aunque lo más normal sería que tomara el relevo de 'Supervivientes All Stars' en la parrilla televisiva. No obstante, hay que recordar que la cadena también ha comenzado a promocionar el regreso de 'La Isla de las Tentaciones' con su novena edición.

Esta vigésima edición del programa de Telecinco presenta una gran novedad ya que estrenará nueva casa fuera de las instalaciones de Guadalix de la Sierra. A partir de ahora, el reality se emitirá desde unas nuevas instalaciones en Tres Cantos.