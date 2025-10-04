Telecinco adelanta el estreno de la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' y desvela su primera pareja La cadena ha confirmado que el programa de parejas comenzará muy pronto

Los espectadores de 'La Isla de las Tentaciones' están de enhorabuena. Los amantes del programa comandado por Sandra Barneda no tendrán que esperar tanto esta vez porque Telecinco ha decidido adelantar lo que será la novena edición del formato.

En las últimas ediciones, la cadena se ha reservado el reality como una de sus grandes bazas de principios de año. Así ha sido desde la quinta temporada, ofreciéndose de enero a marzo y dejando casi un año de descanso entre una edición y otra para no quemar el producto.

Sin embargo, las insuficientes marcas de audiencia que Telecinco está registrando en el day time y en algunos prime time podrían haber motivado este adelanto de 'La Isla de las Tentaciones' a otoño, reduciendo así la espera. Con el eslógan 'el despertar de la tentación', se anuncia que el estreno tendrá lugar muy pronto.

La decisión fue comunicada durante la emisión de la quinta gala de 'Supervivientes All Stars'. En concreto, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Montoya en plató, que compartía la noticia visiblemente enérgico. «Me ha contado Sandra Barneda que es la edición más delirante que ha habido», advertía el presentador

Cabe recordar que se han filtrado algunos datos como la identidad de una de las parejas, Álvaro y Mayeli. Dos rostros ya conocidos por el público tras concursar en la pasada edición.

Álvaro Rubio volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality junto a Alba García, a quien terminó siendo infiel con Erika. Por otro lado, Mayeli pasa de tentadora a pareja en 'La Isla de las Tentaciones 9'.