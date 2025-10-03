'Supervivientes All Star' despide a un concursante y vive una emotiva pedida de matrimonio La entrega de este jueves ha estado cargada de emoción y también de tensión entre los participantes

Noche muy emotiva en 'Supervivientes All Star' este jueves. El espacio de Telecinco, presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha enfrentado a la habitual expulsión de los jueves. Sin embargo, antes ha dejado uno de los momentos más bonitos de todas las ediciones del concurso. Marta Peñate ha saltado en helicóptero y, porteriormente, la colaboradora se ha reencontrado con su novio Tony Spina que no se esperaba esta sorpresa.

El italino, roto en llanto, se ha arrodillado en playa esperando un abrazo de su novia que venía nadando por la playa muy emocionada. Nos han dejado una escena para el recuerdo repleta de lágrimas y emoción, arrodillándose en la playa y abrazándose como nunca. Además, Marta Peñate ha anunciado que le quiere pedir matrimonio a Tony Spina en Honduras: «Quiero casarme aquí».

«No me quiero separar más de ti», le ha señalado Tony Spina ante el «te echo muchísimo de menos» de Marta Peñate. Las lágrimas se han sucedido, con Marta Peñate contándole qué tal todo desde España y Tony Spina escuchando atentamente y dándole besos una y otra vez. «Todo va muy bien, lo estás haciendo muy bien», le ha indicado Marta Peñate, que al ir junto a Laura Madrueño ha roto a llorar por completo.

Una expulsión muy sonada

Después de que el martes en 'Tierra de nadie' la audiencia decidiera salvar a Jessica Bueno, esta noche la primera indultada ha sido Miri Pérez-Cabrero. Por lo tanto, la decisión final ha estado entre Sonia Monroy y Carlos Alba. Los dos son concursantes muy importantes, aunque con personalidades muy distintas.

Con los porcentajes muy ajustados, como ya es costumbre, Jorge Javier Vázquez ha revelado el veredicto de la audiencia: Sonia era la menos votada y debía abandonar la aventura para siempre.

Tras escuchar el nombre de Carlos como el salvado por el público, las caras de los concursantes se han convertido en un auténtico poema, ya que no esperaban esta decisión.