Fernando Tejero, sobre su dura experiencia en 'MasterChef Celebrity': «Me iban a hundir la vida» El actor participó en la primera edición del concurso culinario en 2016

Sara Bonillo Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 01:25 Comenta Compartir

Fernando Tejero es uno de los muchos concursantes que han pasado por el plató de 'Masterchef Celebrity'. El actor conocido por interpretar a Fermín Trujillo en 'La que se avecina' participó en la primera edición del concurso culinario en 2016 junto a varios compañeros de profesión como Loles León, Cayetana Guillén Cuervo y Miguel Ángel Muñoz, entre otros.

Su paso por el programa estuvo marcado por momentos de tensión, de agobio, episodios de nervios, llanto y algo de decepción. Algo sobre lo que ha pronunciado ahora el actor en el podcast 'Poco se habla', dirigido por Ana Brito y Xuso Jones.

Al preguntarle sobre su experiencia en el concurso, el actor cargó contra el programa asegurando que está guionizado. «A mí me decían por el pinganillo 'dale caña a Loles'«, aseguraba Tejero. Además, explicaba que cada uno de ellos tenía asignado un rol. «Estaba el guapo, el simpático… y a mí me tocó ser el borde», denunciaba, mientras hacía ver que lo pasó mal viendo el concurso después y no sentirse reconocido.

«Cuando ponen el primer capítulo mío en emisión iba viendo el programa y mirando las redes y a mí me dio ansiedad», «sobre todo porque es mentira, porque yo tengo mi mala hostia como cualquiera, pero ahí es como lo montan» y afirmaba que pensó que le iban a «hundir la vida».