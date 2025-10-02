Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Bronca entre PP y PSPV después de que el número dos de Morant acuse a una diputada con síndrome de Down de tener «la mente sucia»
Francisco Briones. RTVE

Fallece Francisco Briones, director de RTVE en Murcia, a los 47 años

El comunicador llevaba en el cargo desde octubre de 2023

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:43

Triste noticia para el mundo de la comunicación. El director de RTVE en Murcia, Francisco Briones, ha fallecido este jueves en la capital de la Región. El comunicador llevaba en el cargo desde octubre de 2023.

Briones, nacido en el año 1978, era diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y técnico superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, según la página web de RTVE.

Inició su carrera en RTVE tras obtener una plaza de técnico superior de sonido en la convocatoria general de 2007 en el Centro de Producción de Sant Cugat, en Cataluña, donde participó y diseñó producciones y retransmisiones de TVE.

Se trasladó a Madrid en 2011, pasando a formar parte del equipo de sonido de TVE en Prado del Rey, donde se especializó en postproducción. En 2014 se incorporó al centro territorial de RTVE en Murcia, donde desarrolló las funciones de reportero gráfico.

