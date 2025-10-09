Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Risto Mejide, durante el programa de 'Got Talent'. Telecinco

Risto Mejide anuncia en un comunicado que deja 'Got Talent'

El publicista asegura que no volverá a ejercer como jurado de concursos de talentos

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:02

Comenta

Risto Mejide ya había dado avisos de que tenía los días contados como jurado de 'Got Talent'. Ahora el publicista ha hecho oficial su marcha del talent show mediante una publicación en su Instagram:

«Last dance. Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años valorando más de 4500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy pero que muy emotivo. Y me alegro que la despedida sea en 'Got Talent', el mejor programa de talentos de la televisión. Muy pronto en Telecinco», ha escrito en sus redes sociales. De este modo, Risto Mejide pone fin a su trayectoria como jurado de concursos que comenzó en 'Operación Trinfo', donde su paso fue especialmente polémico, aunque le lanzó a la fama.

Cabe recordar que la nueva temporada de 'Got Talent' se emitirá en el año 2026, por lo que habrá que estar muy atentos a la despedida de Risto en pantalla.

