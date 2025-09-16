El pueblo sepultado por el agua en el que nació Imanol Arias, invitado esta noche en 'El Hormiguero', y que muchos comparan con los fiordos: «Cuando sea, allí tiraré mis cenizas» El actor acude al programa junto a María Barranco para presentar su nueva obra de teatro

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha comenzado esta semana siguiendo los pasos de la anterior, liderando el ranking de audiencias del access prime time. Esta noche, el plató de las hormigas se viste de gala para recibir la visita de María Barranco e Imanol Arias. Los intérpretes visitan el programa de Pablo Motos para presentar su nueva obra de teatro, 'Mejor no decirlo'.

Imanol Arias (69 años) es un actor español que destaca en el cine en la década de los 80 con títulos como 'El Lute: camina o revienta'. Es muy popular por su trabajo en las series de televisión 'Anillos de oro', 'Brigada Central' y, sobre todo, 'Cuéntame como pasó'.

Hoy recibimos a dos grandes: Imanol Arias y María Barranco nos presentan 'Mejor no decirlo', la comedia que pronto llega al @TeatroBellasArt #ImanolMaríaEH pic.twitter.com/ECm3UUFixL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2025

Aunque se crió en el País Vasco, el intérprete siempre reivindica sus raices en Riaño, una localidad leonesa cuyo núcleo original yace sumergido bajo las aguas del embalse, tras su inundación en los años 80. «Fue una tragedia, pero quizás en el futuro, con la escasez del agua, se convierta una bendición», expresaba el actor en el programa de TVE 'Aquí la tierra'.

A pesar del impacto de la inundación, el nuevo Riaño que se ha construido a orillas del embalse mantiene su identidad y se ha convertido en un destino de primer orden para la practica de deportes acuaáticos o al aire libre como el senderismo. Su reconstrucción en el paraje de Valcayo ha devuelto a la villa el espiritu comarcal que siempre tuvo.

Heredera de ese espíritu es la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que se trasladó piedra a piedra para poder conservarla. Junto a esta se erige uno de los lugares más fotografiados, el 'banco más bonito de León'. Debe su fama a las vistas impagables de Riaño y a las montañas que lo rodean.

Estas montañas ofrecen un entorno natural al que muchos conocen como los fiordos de León' y que el Ayuntamiento permite recorrer a través de un barco que atraviesa los rincones más escondidos del pantano.

Como buen embajador, Imanol Arias disfruta charlando sobre sus orígenes. «Lo que sé es que soy de allí, y ahí, cuando sea, tiraré mis cenizas. A Riaño hay que devolvérselo todo», contaba hace tiempo en una entrevista. La esencia de Riaño ha dejado una huella profunda en Imanol Arias.