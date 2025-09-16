Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia máximas de 34 grados para este miércoles en la Comunitat
Logo Patrocinio
Imanol Arias, pregonero del Cante de las Minas en la Unión. Pablo Sánchez del Valle

El pueblo sepultado por el agua en el que nació Imanol Arias, invitado esta noche en 'El Hormiguero', y que muchos comparan con los fiordos: «Cuando sea, allí tiraré mis cenizas»

El actor acude al programa junto a María Barranco para presentar su nueva obra de teatro

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:19

'El Hormiguero' ha comenzado esta semana siguiendo los pasos de la anterior, liderando el ranking de audiencias del access prime time. Esta noche, el plató de las hormigas se viste de gala para recibir la visita de María Barranco e Imanol Arias. Los intérpretes visitan el programa de Pablo Motos para presentar su nueva obra de teatro, 'Mejor no decirlo'.

Imanol Arias (69 años) es un actor español que destaca en el cine en la década de los 80 con títulos como 'El Lute: camina o revienta'. Es muy popular por su trabajo en las series de televisión 'Anillos de oro', 'Brigada Central' y, sobre todo, 'Cuéntame como pasó'.

Aunque se crió en el País Vasco, el intérprete siempre reivindica sus raices en Riaño, una localidad leonesa cuyo núcleo original yace sumergido bajo las aguas del embalse, tras su inundación en los años 80. «Fue una tragedia, pero quizás en el futuro, con la escasez del agua, se convierta una bendición», expresaba el actor en el programa de TVE 'Aquí la tierra'.

A pesar del impacto de la inundación, el nuevo Riaño que se ha construido a orillas del embalse mantiene su identidad y se ha convertido en un destino de primer orden para la practica de deportes acuaáticos o al aire libre como el senderismo. Su reconstrucción en el paraje de Valcayo ha devuelto a la villa el espiritu comarcal que siempre tuvo.

Noticias relacionadas

Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió de fiesta con un conocido actor de Hollywood

Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió de fiesta con un conocido actor de Hollywood

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Heredera de ese espíritu es la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que se trasladó piedra a piedra para poder conservarla. Junto a esta se erige uno de los lugares más fotografiados, el 'banco más bonito de León'. Debe su fama a las vistas impagables de Riaño y a las montañas que lo rodean.

Estas montañas ofrecen un entorno natural al que muchos conocen como los fiordos de León' y que el Ayuntamiento permite recorrer a través de un barco que atraviesa los rincones más escondidos del pantano.

Como buen embajador, Imanol Arias disfruta charlando sobre sus orígenes. «Lo que sé es que soy de allí, y ahí, cuando sea, tiraré mis cenizas. A Riaño hay que devolvérselo todo», contaba hace tiempo en una entrevista. La esencia de Riaño ha dejado una huella profunda en Imanol Arias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  8. 8 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  9. 9 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El pueblo sepultado por el agua en el que nació Imanol Arias, invitado esta noche en 'El Hormiguero', y que muchos comparan con los fiordos: «Cuando sea, allí tiraré mis cenizas»

El pueblo sepultado por el agua en el que nació Imanol Arias, invitado esta noche en &#039;El Hormiguero&#039;, y que muchos comparan con los fiordos: «Cuando sea, allí tiraré mis cenizas»