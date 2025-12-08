Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat
Logo Patrocinio
Logo de Paramount AFP

Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix

Ofrece 30 dólares por acción por la firma dueña de franquicias como Batman y Harry Potter, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming

C. Cándido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

No está todo dicho en el terremoto que en los últimos días vive el sector de 'streaming' mundial. Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros Discovery (WBD) a 30 dólares por acción, desafiando el acuerdo anunciado el viernes entre la empresa y Netflix. «Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo», dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount, según recoge la agencia Bloomberg.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como «inferior e incierta».

El 5 de diciembre Netflix anunciaba que había llegado a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Una operación que incluye HBO Max y HBO. La transacción, que se espera que se ejecute en un plazo de entre 12 a 18 meses, ha obligado a Netflix a mover ficha con sus usuarios, que se preguntan qué será de sus cuentas a partir de ahora.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  4. 4 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  5. 5 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  6. 6

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  7. 7 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  8. 8

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  9. 9 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  10. 10

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix

Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix