Logo de Netflix REUTERS

Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:42

Movimiento empresarial de calado en el negocio mundial del streaming. Warner Bros, propietaria de HBO, Max ha iniciado conversaciones exclusivas con Netflix para la venta ... de su plataformay los estudios de cine y televisión, según indicaron a 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación. De salir adelante esta operación, Netflix podría aprovechar el catálogo de HBO Max para reducir las tarifas al contratar ambas plataformas. Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de licitación por sus activos.

