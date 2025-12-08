Pablo Motos anuncia un fichaje bomba para la tertulia de los jueves en 'El Hormiguero': una popular aristócrata El presentador ha recibido este lunes la visita de Alejo Sauras y Salva Reina

'El Hormiguero' no para ni en un día festivo como este lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Pablo Motos ha arrancado una semana más con la visita de Alejo Sauras y Salva Reina, que presentaban la tercera temporada de la serie 'Atasco', disponible en Amazon Prime Video.

El presentador ha comenzado recordando los invitados que estarán hasta el próximo jueves 11 de diciembre. El martes será el turno para Edurne, el miércoles 10 para Manuel Carrasco mientras que el jueves estará el escritor estadounidense Dan Brown.

Lo que también ha sorprendido a los espectadores del espacio de Antena 3 ha sido el anuncio de Motos de un nuevo fichaje para la tertulia de los jueves, que actualmente la realizan Tamara Falcó, Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val.

Pues tal y como ha comunicado el de Requena, desde este jueves estará también Isabel Preysler, aristócrata, socialité y madre de Tamara Falcó. Por lo tanto, compartirá mesa con su hija comentando la actualidad.

La rutina de Alejo Sauras

Durante la entrevista de este lunes, el programa ha mostrado la imagen de Alejo Sauras como portada de Men's Health. «Tú también has hecho eso y sabes cómo se hace», le recordaba el intérprete a Pablo Motos. «¿Por qué no cuentas a la gente lo de los dos últimos días cuando dejas de beber agua?», le señalaba el valenciano.

«Eso lleva un trabajo, no quiero quitarle mérito porque yo me esfuerzo muchísimo. Es cierto que cuando te ocurre como a mí que cuando me llamaron no podía comer ni ir al gimnasio como quería, hay pequeños trucos. Uno de ellos es estar varios días sin comer hidratos de carbono y luego estar un día o dos sin beber agua, que es lo peor», explicaba Sauras.

«Recuerdo estar haciendo las fotos y no tenía hambre pero tenía necesidad de enjuagarme la boca. Eso hace que te seques, la piel se pega al músculo y da la sensación de...», añadía.

