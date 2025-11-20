¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy (jueves 20 de noviembre) en 'Pasapalabra'? Cuatro caras conocidas llegan al espacio de Antena 3 para participar en los tres próximos programas

Mario Lahoz Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:31h.

'Pasapalabra' vive uno de los mejores momentos de su historia. Los espectadores están pegados a la televisión, expectantes por conocer quien será el ganador del bote millonario que entrega el programa. Una cifra que asciende hasta los 2.410.000 euros, algo nunca visto antes. El duelo que protagonizan Manu y Rosa pasará a los anales de la historia del concurso.

Cada tres programas, cuatro famosos se incorporan para vivir la experiencia de 'Pasapalabra' mientras que ayudan a los concursantes a acumular la mayor cantidad de segundos posible para enfrentarse al rosco.

Los invitados confirmados para los próximos programas son Carlos Rodríguez, Sara Sálamo y Raul Peña.

Carlos Rodríguez

Nacido en Madrid, Carlos Rodríguez (61 años) es un veterinario y comunicador referente en España en el ámbito de las mascotas y los animales de compañía. Además, presenta desde hace 10 temporadas en Onda Cero 'Como el perro y el gato'.

Sara Sálamo

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Sara Salamo (33 años) es una actriz, directora y guionista española que también es considerada activista por los derechos de la mujer y de los animales. Es conocida por su participación en series como 'B&B, de boca en boca' y 'Brigada Costa del Sol' o películas como 'Todos lo saben'.

Raúl Peña

Originario de Madrid, Raul Peña (48 años) es un actor y cantante español. Empezó en el teatro en 1995 y desde esa fecha ha trabajado en diferentes montajes, obras y series. En los últimos tiempos se ha hecho muy conocido entre el público por su incoporación a las nuevas temporadas de 'La que se avecina' en Prime Video.