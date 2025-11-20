Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
Logo Patrocinio
Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy (jueves 20 de noviembre) en 'Pasapalabra'?

Cuatro caras conocidas llegan al espacio de Antena 3 para participar en los tres próximos programas

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

'Pasapalabra' vive uno de los mejores momentos de su historia. Los espectadores están pegados a la televisión, expectantes por conocer quien será el ganador del bote millonario que entrega el programa. Una cifra que asciende hasta los 2.410.000 euros, algo nunca visto antes. El duelo que protagonizan Manu y Rosa pasará a los anales de la historia del concurso.

Cada tres programas, cuatro famosos se incorporan para vivir la experiencia de 'Pasapalabra' mientras que ayudan a los concursantes a acumular la mayor cantidad de segundos posible para enfrentarse al rosco.

Los invitados confirmados para los próximos programas son Carlos Rodríguez, Sara Sálamo y Raul Peña.

Carlos Rodríguez

Nacido en Madrid, Carlos Rodríguez (61 años) es un veterinario y comunicador referente en España en el ámbito de las mascotas y los animales de compañía. Además, presenta desde hace 10 temporadas en Onda Cero 'Como el perro y el gato'.

Sara Sálamo

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Sara Salamo (33 años) es una actriz, directora y guionista española que también es considerada activista por los derechos de la mujer y de los animales. Es conocida por su participación en series como 'B&B, de boca en boca' y 'Brigada Costa del Sol' o películas como 'Todos lo saben'.

Raúl Peña

Originario de Madrid, Raul Peña (48 años) es un actor y cantante español. Empezó en el teatro en 1995 y desde esa fecha ha trabajado en diferentes montajes, obras y series. En los últimos tiempos se ha hecho muy conocido entre el público por su incoporación a las nuevas temporadas de 'La que se avecina' en Prime Video.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy (jueves 20 de noviembre) en 'Pasapalabra'?

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy (jueves 20 de noviembre) en &#039;Pasapalabra&#039;?