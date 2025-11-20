Quién es y en qué películas ha salido Sara Sálamo, nueva invitada de 'Pasapalabra' La actriz tinerfeña acaba de estrenar su faceta de directora con un documental sobre la lesión de su marido

Mario Lahoz Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:13

'Pasapalabra' ha dado a conocer quiénes serán los nuevos invitados para las tres próximas entregas del espacio de Antena 3. Uno de los nombres más destacados ha sido el de Sara Sálamo.

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Sara Salamo (33 años) es una actriz, directora y guionista española que también es considerada activista por los derechos de la mujer y de los animales. Es conocida por su participación en series como 'B&B, de boca en boca' y 'Brigada Costa del Sol' o su cameo en 'La que se avecina'.

Entre sus películas más destacadas figuran proyectos tanto nacionales como internacionales. Uno de los más destacados es 'Todos lo saben', una película dirigida por el iraní Asghar Farhadi, en la que compartía elenco con dos grandes del cine como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Otras que merece la pena reseñar son 'La grieta de Jara', un thriller argentino-español en el que desempeña un papel protagonista, o 'Perdida', un thriller de suspense rodado entre Valencia y Bogotá. Cabe destacar que también ha realizado varias comedias españolas como '¡A todo tren!: Destino Asturias', 'El favor' o 'Al otro barrio'.

En cuanto a su vida personal, mantiene una relación con Isco, el futbolista del Real Betis, desde 2017. De hecho, la actriz tinerfeña se acaba de estrenar como directora con un documental llamado 'El silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'.

Este proyecto trata la lesión que sufrió en el peroné el centrocampista malagueño y le privó la posibilidad de disputar la Eurocopa 2024. Actriz y futbolista se unieron en matrimonio en junio de 2024, siendo padres de dos niños, Theo y Piero.

Sálamo decidió ser madre joven debido a que padece una enfermedad llamada endometriosis, que altera la calidad de vida de las mujeres que la sufren afectando directamente a la reproducción.