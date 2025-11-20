Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»

'El Hormiguero' cierra la programación semanal con el foco puesto en encabezar el ranking de audiencias en el que compite con otros programas de su franja horaria como 'La Revuelta' de David Broncano.

Tras la visita de 'Los Morancos', este jueves es el turno de Marta Sánchez. La artista pop acude al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco, '40 años 1985-2025'.

Cerramos la semana con ¡@Martisima_SoyYo! Vuelve para presentarnos su nuevo disco, '40 años 1985-2025', que sale el 21 de noviembre #MartaSánchezEH pic.twitter.com/v7li6OSwPt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 20, 2025

Natural de Madrid, Marta Sánchez (59 años) es una de las artistas más reconocidas del panorama español. Comenzó su carrera como vocalista de 'Olé Olé' y, posteriormente, consolidó una exitosa carrera en solitario, convirtiéndose en una de las voces mas potentes y respetadas del pop nacional.

Marta Sánchez atesora cuatro décadas de trayectoria. La artista madrileña ha querido celebrar este gran hito con el lanzamiento del nuevo disco del que ya ha publicado su primer single, 'Abrázame'. Como parte de esta promoción, la madrileña ha compartido una fotos en sus redes sociales relacionadas con la grabación de este single.

Este carrusel de imagenes ha hecho que muchos usuarios no hayan podido centrar su atención en otra cosa que no sea la propia cantante. Y es que el cambio radical en su rostro ha generado infinidad de comentarios tanto en X como en Instagram.

La artista aparece en ellas con una gran cantidad de maquillaje, en resumidas cuentas, parece otra persona. De hecho, un usuario asegura haber utilizado la herramienta de reconocimiento de Google y muestra como el sistema identifica a Malú en vez de a Marta Sánchez.

Según explica @santilibienarado, «ni la inteligencia artificial es capaz de reconocerla», algo que ha generado bastante humor entre los usuarios que tachan de 'irreconocible' el rostro de la madrileña y hablan de un uso excesivo del maquillaje e incluso un poco de Photoshop.

Aun así, la gran mayoría de comentarios han mostrado mucho cariño y apoyo a la cantante y han celebrado este momento tan señalado en la carrera del artista.

Marta Sánchez llega a 'El Hormiguero para hablar sobre su presente profesional, sus próximos proyectos musicales y el momento personal que atraviesa.