Gloria Estefan, invitada este jueves en 'El Hormiguero', se abre sobre el difícil proceso de su hija Emily: «Tienes que estar preparada porque no va a ser fácil»

'El Hormiguero' cierra la semana como el programa líder en audiencia de su franja horaria por encima de otros late-night como 'La Revuelta'. Uno de los motivos que explica este éxito es el cartel de invitados con el que cuenta cada semana. Tras la visita de Vicente Vallés, el programa presentado por Pablo Motos recibe a una estrella internacional de la música.

Para cerrar la semana, el espacio de Antena 3 recibirá, doce años después de su primera visita, a Gloria Estefan. La artista cubana acude al plató para celebrar que será cabeza de cartel en el concierto gratuito que prepara la Comunidad de Madrid en la Plaza de Colón con motivo del Día de la Hispanidad.

Nacida en Cuba, Gloria Estefan (68 años) es una cantante, actriz, compositora y productora que ha vendido más de 100 millones de producciones musicales. Con tres premios Grammy, cinco Grammys latinos y la condecoración de Medalla Presidencial de la Libertad, la artista cuenta con una trayectoria de lo más brillante.

Estefan es una artista con más de cincuenta años de carrera en los que siempre ha estado su marido, el productor Emilio Estefan. La pareja sufrió un accidente de tráfico en el que ella casi fallece. De hecho, los médicos le aseguraron que no volvería a ser madre. Sin embargo, se equivocaron. En 1994, nació Emily, «la hija que creía que jamás tendría», expresó la cubana.

Emily, atravesó muchas dudas personales en la búsqueda de su verdadera identidad. Aunque contó con el apoyo de su familia, no siempre se lo brindaron de la manera que ella. Ahora bien, Gloria siempre se mostró como un soporte incondicional para su hija.

«Me acuerdo estar en mi habitación y haberte preguntado: 'Mami ¿eres gay? ¿Quieres cargar a bandera gay? Porque me subiré a esa carroza del desfile y llevaré la bandera'. Y en ese momento me dijiste: 'Mamá, no soy gay'. Porque no era la palabra en tu mente para quien eras», le recordó la cantante en el show 'Red table Talk'.

Gloria le recomendó que diera sus primeros pasos en la música sin etiquetarse. Era consciente de que hablar abiertamente de su homosexualidad no iba a ser sencillo. «Le dije: 'Tienes que estar preparada para eso, porque no va a ser fácil. Y yo estaré a tu lado al 100%», explica la cantante.

La cubana insiste en que estas conversaciones no cambiaron la percepción que tenía sobre Emily, estaba dispuesta a apoyar a su hija en lo que quisiera.

Aunque siempre quiso hacerlo, madre e hija vivieron momentos difíciles y malentendidos durante el proceso de Emily por definirse a sí misma. Ambas acudieron juntas a terapia para hablar del proceso que estaban viviendo y resolver la situación unidas.

