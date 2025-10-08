Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá
Logo Patrocinio
Ana Mena, en imagen de archivo. Fotolia

Ana Mena se sincera sobre el desgaste mental y físico al que le ha sometido su carrera musical: «He soñado toda mi vida con esto y de repente necesitaba respirar»

La artista visita el plató de las hormigas para presentar su último proyecto musical que se estrena este 10 de octubre

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:59

Comenta

'El Hormiguero' continúa su programación semanal tras la visita este martes de Jeremy Allen White, que fue el encargado de sustituir a Marc Márquez tras su lesión en el Gran Premio de Indonesia. Para este miércoles, el programa presentado por Pablo Motos estará con un nuevo artista musical.

Ana Mena regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto musical 'Lárgate' que se estrena este viernes 10 de octubre. Nacida en Estepona (Málaga), Ana Mena (28 años) es una cantante, actriz y modelo.

Comenzó su carrera muy joven compaginando el mundo de la interpretación con su pasión por la música. Con una carrera internacional que le ha llevado a triunfar tanto en Italia como en Latinoamérica, su estilo versátil y su voz inconfudible la han convertido en una de las artistas más queridas de su generación.

La artista malagueña ha lanzado un post íntimo en su cuenta de Instagram en el que reflexiona sobre la necesidad que ha tenido este año de tomarse un tiempo en lo que a nuevos proyectos se refiere.

Comienza su discurso hablando de como ha sido su relación con la música en los últimos tiempos: «He soñado toda mi vida con la música, con cantar. En los últimos nueve años he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida porque me encanta lo que hago».

La 'mocatriz' continúa el mensaje reflexionando acerca del cansancio físico y mental al que le ha sometido el mundo de la música. «Y de repente, necesitaba respirar. Tener tiempo para ver a mis padres, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, volverme a enamorar... No sabéis cuanto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada».

Noticias relacionadas

Vicente Vallés, en 'El Hormiguero: «Creo que Sánchez está en un gran momento para él»

Vicente Vallés, en 'El Hormiguero: «Creo que Sánchez está en un gran momento para él»

Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de 'Fast & Furious' a una popular comedia con Renée Zellweger

Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de 'Fast & Furious' a una popular comedia con Renée Zellweger

El nuevo canal de la TDT que emitirá el España-Bulgaria de este martes gratis y en abierto

El nuevo canal de la TDT que emitirá el España-Bulgaria de este martes gratis y en abierto

Este año, la artista que acumula más de 1.4 millones de seguidores en Spotify no ha publicado nueva música. Además, Ana Mena y Óscar Casas han hecho oficial su relación sentimental.

La artista también habla sobre su miedo a exponerse más de lo necesario y confiesa cuál es el motivo por el que esto le sucede. la malagueña manifiesta que todavía le afectan los nervios delante de las cámaras y que es «la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos».

Ahora bien, la cantante está dispuesta a dejar esa versión atras y este cambio en su forma de ser vendrá acompañado de nueva música. «Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia una nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca», finaliza el mensaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  6. 6 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  7. 7 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ana Mena se sincera sobre el desgaste mental y físico al que le ha sometido su carrera musical: «He soñado toda mi vida con esto y de repente necesitaba respirar»

Ana Mena se sincera sobre el desgaste mental y físico al que le ha sometido su carrera musical: «He soñado toda mi vida con esto y de repente necesitaba respirar»