Ana Mena se sincera sobre el desgaste mental y físico al que le ha sometido su carrera musical: «He soñado toda mi vida con esto y de repente necesitaba respirar» La artista visita el plató de las hormigas para presentar su último proyecto musical que se estrena este 10 de octubre

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa su programación semanal tras la visita este martes de Jeremy Allen White, que fue el encargado de sustituir a Marc Márquez tras su lesión en el Gran Premio de Indonesia. Para este miércoles, el programa presentado por Pablo Motos estará con un nuevo artista musical.

Ana Mena regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto musical 'Lárgate' que se estrena este viernes 10 de octubre. Nacida en Estepona (Málaga), Ana Mena (28 años) es una cantante, actriz y modelo.

Comenzó su carrera muy joven compaginando el mundo de la interpretación con su pasión por la música. Con una carrera internacional que le ha llevado a triunfar tanto en Italia como en Latinoamérica, su estilo versátil y su voz inconfudible la han convertido en una de las artistas más queridas de su generación.

🎶 Esta noche nos visita @AnaMenaMusic para presentarnos en primicia ‘Lárgate’, su nuevo single que sale este viernes #AnaMenaEH pic.twitter.com/VJFVave8Nj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2025

La artista malagueña ha lanzado un post íntimo en su cuenta de Instagram en el que reflexiona sobre la necesidad que ha tenido este año de tomarse un tiempo en lo que a nuevos proyectos se refiere.

Comienza su discurso hablando de como ha sido su relación con la música en los últimos tiempos: «He soñado toda mi vida con la música, con cantar. En los últimos nueve años he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida porque me encanta lo que hago».

La 'mocatriz' continúa el mensaje reflexionando acerca del cansancio físico y mental al que le ha sometido el mundo de la música. «Y de repente, necesitaba respirar. Tener tiempo para ver a mis padres, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, volverme a enamorar... No sabéis cuanto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada».

Este año, la artista que acumula más de 1.4 millones de seguidores en Spotify no ha publicado nueva música. Además, Ana Mena y Óscar Casas han hecho oficial su relación sentimental.

La artista también habla sobre su miedo a exponerse más de lo necesario y confiesa cuál es el motivo por el que esto le sucede. la malagueña manifiesta que todavía le afectan los nervios delante de las cámaras y que es «la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos».

Ahora bien, la cantante está dispuesta a dejar esa versión atras y este cambio en su forma de ser vendrá acompañado de nueva música. «Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia una nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca», finaliza el mensaje.