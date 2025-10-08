Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de 'Fast & Furious' a una popular comedia con Renée Zellweger Títulos para ver en la pequeña pantalla este 8 de octubre

Tamara Villena Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:44

La televisión ofrece a diario un montón de películas interesantes para ver desde el sofá de casa, sin tener que estar un buen rato buscando en el catálogo de las plataformas de 'streaming' algo para darle al play. Además, hay tantas opciones como gustos y podemos encontrar desde comedia hasta drama, 'thriller' o animación.

Este miércoles, 8 de octubre, estas son las películas que puedes ver en televisión:

1 LaSexta 22.45 horas Sin rodeos

Sinopsis: Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja y amigas, pero algo falla. En realidad hay cosas en su entorno que no le gustan. Se siente angustiada y agobiada, pero no se atreve a expresar sus sentimientos. Hasta que un día recurre a una extraña terapia que le hace decir absolutamente todo lo que piensa, sin rodeos, poniendo a todos en su sitio y diciendo siempre la verdad.

Directora: Santiago Segura, 2018

Interpretes: Maribel Verdú, Diego Martín, Toni Acosta, Rafael Spregelburd, Bárbara Santa-Cruz, Cristina Castaño, Cristina Pedroche, Santiago Segura, Paco Collado, Daniel Medina

2 Paramount 22.00 horas Siete hermanas

Sinopsis: En el año 2073, la superpoblación y la hambruna han obligado al gobierno a imponer una política de natalidad limitada a un niño por familia. En este futuro distópico, siete hermanas gemelas han logrado sobrevivir escondiéndose bajo una única identidad, Karen Settman. Criadas por su abuelo materno, solo pueden salir el día de la semana que lleve su nombre. De este modo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo llevan una vida clandestina. Pero un día Lunes desaparece sin dejar rastro.

Director: Tommy Wirkola, 2017

Interpretes: Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Pål Sverre Hagen

3 Be Mad 22.15 horas El corredor del laberinto

Sinopsis: Thomas se despierta en un ascensor, que se eleva lentamente. Cuando este se detiene y las puertas se abren, Thomas se ve en medio de un grupo de chicos que le dan la bienvenida al Claro, un enorme espacio abierto flanqueado por gigantescos muros de hormigón. Su mente está totalmente en blanco. Ni Thomas ni el resto de sus compañeros saben cómo ni por qué han llegado al Claro. Cada 30 días, un chico nuevo llega en el ascensor. Aun siendo un recién llegado o novato, Thomas siente una inquietante familiaridad hacia el Claro y el Laberinto.

Director: Wes Ball, 2014

Interpretes: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Patricia Clarkson, Aml Ameen, Ki Hong Lee, Blake Cooper, Dexter Darden, Chris Sheffield

4 FDF 22.55 horas Crank: alto voltaje

Sinopsis: Chev Chelios es un sicario que se dedica a asesinar a gente para la mafia. Tras sobrevivir a una caída aparentemente mortal, Chev es secuestrado por los hombres de un gánster chino. Tres meses después, despierta y descubre que su corazón ha sido extirpado y reemplazado por una batería que requiere descargas eléctricas para seguir funcionando. El hombre consigue escapar de sus captores y, otra vez a la fuga, está decidido a recuperar su corazón y vengarse de los que se lo han robado. Para lograr su objetivo y salvar su vida, Chev se embarca en una persecución a contrarreloj a través de la ciudad de Los Ángeles, procurando que su mecánico corazón no se pare.

Directores: Mark Neveldine, Brian Taylor, 2009

Interpretes: Jason Statham, Amy Smart, Corey Haim, Bai Ling, Efren Ramirez, Dwight Yoakam, Glenn Howerton, Clifton Collins Jr., David Carradine, Geri Halliwell

5 AMC 22.10 horas Réplicas

Sinopsis: El neurocientífico William Foster lleva a cabo una investigación sobre la forma de transferir la conciencia humana a un robot. Repentinamente, Will pierde a su mujer y a sus tres hijos en un accidente de coche. Sumido en una gran depresión, Will busca desesperadamente la forma de volver a ver a su familia y es entonces cuando pide ayuda a su compañero Ed Whittle para clonar en secreto los cuerpos y transferir sus conciencias para que regresen de la muerte. Obcecado con crear estas réplicas de sus familiares, Will sobrepasa los límites de la ética y la moral en la ciencia. Perseguido por el gobierno y la policía, el científico no se detendrá hasta conseguir que regresen a su lado y tendrá que enfrentarse al alto precio a pagar cuando se desafían las leyes de la naturaleza.

Director: Jeffrey Nachmanoff, 2018

Interpretes: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, John Ortiz, Emily Alyn Lind, Emjay Anthony, Nyasha Hatendi, Aria Lyric Leabu, Amber Rivera, Amber Townsend

6 Canal Hollywood 20.30 horas Pasajero 57

Sinopsis: John Cutter es un especialista en seguridad de líneas aéreas, un hombre nervioso, brusco y atormentado por la muerte de su mujer. Un día John coincide en un vuelo con Charles Rane, un terrorista especializado en secuestrar aviones que está siendo trasladado por el FBI para enfrentarse a la silla eléctrica.

Director: Kevin Hooks, 1992

Interpretes: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Datcher, Bruce Greenwood, Robert Hooks, Elizabeth Hurley, Michael Horse, Marc Macaulay, Ernie Lively

7 22.04 horas Fast & Furious VII

Sinopsis: Ya ha pasado un año desde que el equipo de Dom y Brian regresó finalmente a Estados Unidos tras ser indultados. Desean adaptarse a una vida en la legalidad, pero las cosas ya no son lo que eran. Dom intenta desesperadamente acercarse a Letty, mientras que Brian lucha para acostumbrarse a la vida en una urbanización con Mia y su hijo. Paralelamente, Tej y Roman disfrutan de la libertad viviendo como auténticos playboys. Ninguno de ellos imagina que Deckard Shaw, un frío asesino británico entrenado para realizar operaciones secretas, se va a convertir en su mayor peligro cuando busque vengarse de Dominic Toretto y su familia por la muerte de su hermano.

Director: James Wan, 2015

Interpretes: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Lucas Black, Kurt Russell

8 Xtrm 20.54 horas Caos

Sinopsis: La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se dé cuenta de lo que pasa, un grupo de cinco ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpe en el banco y toma a todos como rehenes. En breve la policía llega y rodea a los atracadores. El cabecilla de la banda, Lorenz, pide un negociador. Exige que este sea el detective Quentin Conners, que ha vuelto a su puesto de trabajo tras su reciente expulsión, causada por un incidente fortuito que terminó con la muerte de un rehén, y la expulsión definitiva del cuerpo de su entonces compañero, el detective York. Entonces Conners debe trabajar con el novato Dekker.

Director: Tony Giglio, 2005

Interpretes: Jason Statham, Ryan Philippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen

9 Warner TV 22.05 horas Ejecutiva en apuros

Sinopsis: Lucy Hill es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive en Miami. Adora sus zapatos, adora sus coches y adora subir puestos en el escalafón corporativo. Cuando de un día para otro le ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad, en una pequeña población rural de Minnesota, para reestructurar una fábrica, Lucy acepta inmediatamente, sabiendo que un gran ascenso no anda muy lejos. Pero lo que empieza siendo un trabajo sencillo acaba siendo una experiencia que le cambia la vida, ya que Lucy va a encontrar un mayor sentido a su existencia.

Director: Jonas Elmer, 2009

Interpretes: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, Frances Conroy, J.K. Simmons, Mike O'Brien, Ferron Guerreiro

10 AXN 23.02 horas Jumanji: Bienvenidos a la jungla

Sinopsis: Cuatro improbables amigos son absorbidos por el peligroso mundo de Jumanji y transformados en avatares con habilidades únicas. Todos ellos deberán embarcarse en la aventura más arriesgada de sus vidas, si no quieren quedar atrapados en el juego para siempre.

Director: Jake Kasdan, 2017

Interpretes: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Nick Jonas, Alex Wolff, Ser'Darius Blain, Madison Iseman

11 AXN Movies 20.20 horas Promesas del Este

Sinopsis: Tras descubrir toda una serie de pistas en el diario de una adolescente que murió dando a luz, una enfermera trata de descubrir cuál es la conexión de la difunta con una poderosa y violenta familia de la mafia rusa.

Director: David Cronenberg, 2007

Interpretes: Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Josef Altin, Mina E. Mina, Aleksandar Mikic, Sarah-Jeanne Labrosse, Lalita Ahmed, Badi Uzzaman, Naomi Watts, Doña Croll

12 AXN Movies 22.00 horas Enemigo público

Sinopsis: Robert Clayton Dean, abogado, pone en peligro su vida y la de su familia cuando, por casualidad, llega a sus manos una cinta de vídeo cuyas imágenes muestran el asesinato de un miembro del Congreso de los Estados Unidos.

Director: Tony Scott, 1998

Interpretes: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Jason Lee, Ian Hart, Tom Sizemore, Regina King, Jake Busey, Gabriel Byrne