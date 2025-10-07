Qué películas ver hoy martes en televisión: de 'Notting Hill' a otro clásico de otoño con Sandra Bullock y Nicole Kidman Títulos para ver en la pequeña pantalla este 7 de octubre

Tamara Villena Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 00:50

Sentarse en el sofá a ver una buena película es un plan que los martes se vuelve muy necesario para romper con la vuelta a la rutina del inicio de semana. En la pequeña pantalla hay muchas opciones interesantes para pasar un rato de desconexión en el sofá sin tener que estar media hora buscando en el catálogo de las plataformas de 'streaming'.

Entre las películas que puedes ver hoy, martes 7 de octubre, en televisión hay dos joyas del otoño como 'Notting Hill' o 'Práctiamente magia', además de otras tantas producciones para todos los gustos:

1 Paramount 22.00 horas John Rambo

Sinopsis: John Rambo se ha retirado al norte de Tailandia. Pero su tranquilidad allí se ve interrumpida cuando unos misioneros le piden que les guíe Río Salween arriba y les deje donde puedan entregar suministros. Pese a negarse a penetrar en Birmania, Rambo acaba aceptando llevarles hasta allí. Apenas dos semanas después, el pastor Arthur Marsh se cruza con Rambo y le informa de que los misioneros no han regresado. Aunque el rechazo a la violencia y el conflicto se hacen evidentes en Rambo, sabe que debe ayudar y accede a llevar a los mercenarios adentrándose en la zona de guerra devastada.

Director: Sylvester Stallone, 2008

Interpretes: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khin, Paul Schulze, Cameron Pearson

2 Selekt 22.40 horas La niñera mágica

Sinopsis: Los siete hermanos Brown, los niños más traviesos del mundo, acaban de perder a su madre. Su padre, que trabaja en la funeraria local, se encuentra desbordado y agobiado con esta nueva situación. Es más de lo que puede soportar. Para colmo, su tía Adelaide, una mujer autoritaria e insensible que les ayuda económicamente, amenaza con dejar de hacerlo si el hombre no se casa con alguna mujer en el plazo de un mes. El señor Brown, que está completamente endeudado, sabe que, si no lo hace, puede acabar en la cárcel. Cuando sus hijos se enteran de la situación, empiezan a comportarse todavía peor que antes. La gente le dice a Brown que necesita a Nanny McPhee, una niñera muy especial.

Director: Kirk Jones, 2005

Interpretes: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald, Thomas Sangster, Celia Imrie, Derek Jacobi, Imelda Staunton

3 AMC 23.14 horas Bohemian Rhapsody

Sinopsis: Freddie Mercury desafió los estereotipos y las convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del planeta. La película muestra el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito sin precedentes, pero en un giro inesperado, Freddie, rodeado de influencias más oscuras, deja Queen en pos de su carrera como solista. Después de haber sufrido mucho sin la colaboración de Queen, Freddie logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo para Live Aid.

Director: Bryan Singer, 2018

Interpretes: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers, Aaron McCusker

4 Canal Hollywood 19.38 horas Godzilla

Sinopsis: Las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico originan la aparición de un reptil mutante en el océano. La criatura, llamada Godzilla, se dirige a Nueva York.

Director: Roland Emmerich, 1998

Interpretes: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant

5 Canal Hollywood 22.00 horas La proposición

Sinopsis: Margaret es una poderosa y estricta editora de Nueva York que, por un problema con su visado, de repente se enfrenta a ser deportada a Canadá, su país de origen. Para poder quedarse en Estados Unidos, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente, Andrew, al que lleva torturando durante años.

Directora: Anne Fletcher, 2009

Interpretes: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Betty White

6 Dark 22.07 horas Nosotros

Sinopsis: Adelaide Wilson vuelve al hogar de su infancia en la costa junto a su marido, Gabe, y sus dos hijos para una idílica escapada veraniega. Traumatizada por un inexplicable suceso sin resolver de su pasado e instigada por una serie de extrañas coincidencias, Adelaide se ve inducida a un estado de paranoia y alerta total, cada vez más convencida de que algo malo va a ocurrirle a su familia. Después de un tenso día en la playa con sus amigos, los Tyler, Adelaide y su familia vuelven a la casa donde están pasando las vacaciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie delante de la vivienda. La entrañable familia debe enfrentarse a un enemigo tan insólito como aterrador: una versión maléfica de ellos mismos.

Director: Jordan Peele, 2019

Interpretes: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Cali Sheldon, Noelle Sheldon

7 Xtrm 21.02 horas Shaft

Sinopsis: Cuando el hijo al que no conoce acude a él para pedirle ayuda, el detective privado John Shaft descubre que lo de «de tal palo tal astilla» no siempre se cumple.

Director: Tim Story, 2019

Interpretes: Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Richard Roundtree, Regina Hall, Alexandra Shipp, Matt Lauria, Titus Welliver, Method Man, Isaach De Bankolé, Avan Jogia

8 Cosmo 22.05 horas Notting Hill

Sinopsis: William Thacker es el propietario de una tienda de libros de viajes en el barrio londinense de Notting Hill. Divorciado y un poco torpe, comparte piso con Spike, un joven algo patoso. El negocio no marcha bien, su compañero de piso es una pesadilla y su vida amorosa es sencillamente inexistente hasta que un día entra en su establecimiento Anna Scott, la estrella de Hollywood más glamurosa del momento.

Director: Roger Mitchell, 1999

Interpretes: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe, Rhys Ifans, James Dreyfus, Dylan Moran, Roger Frost, Henry Goodman, Julian Rhind-Tutt, Lorelei King

9 AXN Movies 22.00 horas The Jackal (Chacal)

Sinopsis: El FBI trata de encontrar a Chacal, un importante asesino a sueldo, especializado en cambiar su aspecto y pasar desapercibido entre la muchedumbre. Para ello, liberan a un agente del IRA, que parece ser el único capaz de localizarle.

Director: Michael Caton-Jones, 1997

Interpretes: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, J.K. Simmons, Richard Lineback, John Cunningham, Jack Black, Tess Harper

10 Syfy 22.00 horas Prácticamente magia

Sinopsis: Las hermanas Owen, huérfanas desde la infancia, se crían en un ambiente muy especial. Se trata de la casa de sus tías solteras, dos mujeres cuya principal ocupación es la brujería y los hechizos.

Director: Griffin Dunne, 1998

Interpretes: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Dianne Wiest, Goran Visnjic, Aidan Quinn, Evan Rachel Wood, Alexandra Artrip, Mark Feuerstein, Caprice Benedetti