Gala de la Guía Michelín, celebrada este msrtes en Málaga. EFE

Los tres restaurantes de la Comunitat que han conquistado el Big Gourmand: La excelencia culinaria al alcance de todos

Con Arre (Castellón), Memoria Gustativa(Valencia) y Pinea (Ayora) son 19 los establecimientos valencianos con esta distinción

B. González

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Sorpresa, alegría, emoción y también agradecimiento. Es la reacción de los responsables de los tres restaurantes de la Comunitat Valenciana tras conocer la distinción de ... Big Gourmand otorgada por la Guía Michelín en la gala de este martes celebrada en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

