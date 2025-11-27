El 'Real hasta la muerte' toma Valencia: Anuel AA se corona como el rey del trap en una noche inolvidable

Este jueves el Roig Arena vivió una verdadera fiesta, un macroconcierto a la altura de una superestrella. Anuel AA llenó el estadio hasta la bandera, ... pese a haber aplazado la fecha. El concierto estaba previsto en un primer momento para el 14 de noviembre, pero a última hora tuvo que ser cancelado «por motivos de salud del artista», según informó la promotora.

Considerado uno de los principales impulsores del reguetón y del trap latino a nivel internacional, Anuel AA se había centrado en los últimos años en actuaciones en grandes festivales. Valencia era una de las paradas dentro de la gira europea del arista urbano. Las entradas salieron a la venta en junio y la elevada demanda obligó a abrir una segunda fecha para este viernes.

Más de 13.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes (a excepción de algún padre o madre que acompañaba a su hijo menor de edad), aguardaban ansiosas al rey del trap, que siguió la tónica de sus conciertos en Barcelona y Madrid y empezó una hora más tarde de lo previsto.

«Esto lo hace para crear hype e intriga», comentaban algunos de los asistentes entre risas, mientras que otros criticaban que es «una falta de respeto» hacerles perder el tiempo de esta manera.

Se hizo de rogar, pero finalmente Anuel apareció poco después de las 22 horas entre gritos, aplausos, fuego y lleno de diamantes, porque al igual que sus joyas, él también iba a brillar sobre el escenario. Con un look compuesto por unos shorts, una camisa y una gorra comenzó a cantarle a la cultura de la calle.

La primera ovación llegó pronto, ya que inició el concierto portando una senyera valenciana. El puertorriqueño recorrió casi todo su repertorio, interpretó algunos de sus hits más famosos como 'Sola', 'Ella quiere beber' o 'Amanece', pero también hueco para el trap con temas como el de 47.

Anuel AA pone a vibrar el Roig Arena en Valencia. Roig Arena

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cantante subió al escenario a una niña que le llevó una tarta de cumpleaños, ya que el 26 de noviembre Anuel hizo 33 años. El estadio entero le cantó el cumpleaños feliz «como se hace en Puerto Rico», primero en inglés y luego en español.

El público estuvo entregadísimo durante todo el show, que finalizó a la hora y veinte. No hubo una sola canción que no se escuchara corear a los asistentes.

Entre canción y canción, Anuel también interactuaba con el público. «¿Real hasta la qué?», preguntó el artista una media de 50 veces. A lo que el público respondía: «hasta la muerte», una frase icónica del cantante que utiliza para definir su identidad y estilo de vida.

Con una puesta en escena renovada y un espectáculo visual de alto nivel, el artista puertorriqueño ha regalado a sus seguidores valencianos una noche de pura adrenalina. Un cañón de fuego puso el punto final a una noche que demostró que el reguetón sigue moviendo masas.