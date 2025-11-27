Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anuel AA durante el concierto en Valencia, este jueves. Roig Arena

El 'Real hasta la muerte' toma Valencia: Anuel AA se corona como el rey del trap en una noche inolvidable

El puertorriqueño se reencontró con su público en el Roig Arena tras aplazar la actuación por motivos de salud

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:44

Este jueves el Roig Arena vivió una verdadera fiesta, un macroconcierto a la altura de una superestrella. Anuel AA llenó el estadio hasta la bandera, ... pese a haber aplazado la fecha. El concierto estaba previsto en un primer momento para el 14 de noviembre, pero a última hora tuvo que ser cancelado «por motivos de salud del artista», según informó la promotora.

